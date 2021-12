Dead by Daylight i while True: learn() besplatni na Epic Games Storeu

Nova smjena na servisu Epic Gamesa donosi odlični asimetrični horor multiplayer Dead by Daylight, te neobičnu simulaciju učenja programiranja while True: learn() kako bi razumjeli jezik - mačaka

Narednih tjedan dana svi zainteresirani imaju priliku popuniti kolekcije na Epic Games Storeu s dvije nove igre koje nam ovaj servis nudi besplatno. Riječ je o multiplayeru Dead by Daylight i programerskoj simulaciji while True: learn() za čije prisvajanje je potreban aktivan korisnički račun, no vjerujemo da su čak i zadrti podržavatelji Steama kao platforme na kojoj žele imati svoje zbirke igara počeli prihvaćati Epic Gamesov servis.

Jedan od boljih asimetričnih "4 na 1" multiplayera koje smo imali priliku zaigrati je svakako Dead by Daylight. Objavljen prije pet godina, ovaj horor je igračima ponudio neobičnu igru mačke i miševa pri čemu jedan igrač preuzima ulogu serijskog ubojice, dok ga ostali zajedničkim naporima pokušavaju nadmudriti i pobjeći na sigurno. Ubojica će uhvaćene bjegunce pokušati žrtvovati vješanjem na kuku koja se nalaze na posebnom mjestu, no čak i tada postoji nada da će nesretnika ostali spasiti dok pokušavaju popraviti generatore koji otvaraju put u slobodu.

U svakom slučaju, iznimno zanimljiva i napeta igrivost, a valja spomenuti i kako je Dead by Daylight nakon izlaska dobio popriličan broj dodataka koji se (nažalost) plaćaju, ali u svijet igre donose likove iz poznatih horor franšiza kao što su Halloween, Left 4 Dead, The Texas Chainsaw Massacre, A Nightmare on Elm Street, Saw, Evil Dead, Scream, Stranger Things, Silent Hill, Resident Evil i tako redom.

Za razliku od neizvjesnosti koju svaka partija Dead by Daylighta donosi, while True: learn() je nešto mirnije naravi i stavlja nas u ulogu programera koji pokušava ostvariti nemoguće. Naime, glavna junakinja je njegova mačka koja je iz nekog razloga dobra u programiranju, ali ne razumije jezik ljudi, pa će naš mudrac pomoću računala pokušati uspostaviti kontakt i korištenjem vizualnog programiranja napraviti softver koji će omogućiti komunikaciju između mačaka i ljudi. Dead by Daylight i while True: learn() su besplatni do idućeg četvrtka, a naslijedit će ih Godfall Challenger Edition i, što nam je posebno drago, Prison Architect.