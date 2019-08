Devil's Hunt najprije stiže na PC, konzolaške verzije najavljene za početak 2020.

Već nakon sajma E3 je postalo jasno da će u rujnu ove godine biti prilična gužva što se tiče novih igara, a podužem popisu se danas pridružila još jedna. Iza akcijske igre Devil's Hunt stoji razvojni tim Layopi Games, dok je izdavačke dužnosti preuzeo 1C Entertainment, a oba su tima danas rekla da će ona najprije stići na PC, te da su izlazak konzolaških verzija odlučili odgoditi za par mjeseci.

Iako je prvi plan bio da igra izađe na svim platformama istovremeno, obje su strane zaključile da bi bilo dobro da za dodatno poliranje, dorađivanje portova i izdavanje kvalitetnog naslova uzmu još par mjeseci kako bi bili sigurni da će igračima to i pružiti. To znači da će umjesto sredinom rujna, kada će PC verzija postati dostupna, ona za PlayStation 4, Xbox One i po novome Switch izaći početkom 2020. godine.

A što je točno Devil's Hunt? Glavni lik ove priče je ne pretjerano simpatični Desmond koji je zaključio da bi bilo dobro sklopiti pakt s đavlom i uključiti se u vječnu borbu između anđela i demona, dobra i zla. Jedna od stavki u tom ugovoru bila je da će se pretvoriti u demona, pa se sada mora pomiriti sa svojim odlukama i odlučiti na čiju će stranu stati. To znači da ćete premlaćivati snage obje zaraćene strane, a prema onome što se može vidjeti u novom traileru, toga će u ovoj akcijskoj igri s pogledom iz trećeg lica biti puno.

Kao što smo spomenuli, Devil's Hunt je u izradi za PC, PS4, Xbox One i Switch, a verzija za računala će postati dostupna 17. rujna. Predbilježbe zasad nisu otvorene, kao što nije poznato po kojoj će se cijeni igra prodavati, ali ako želite možete je na Steamu dodati na popis želja. Najnoviji trailer nalazi se u nastavku, dok preostale informacije o Desmondovom životu i kako se našao tu gdje je možete pronaći ovdje.