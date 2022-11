Diablo IV će imati hibridni otvoreni svijet, kažu developeri

U najavama mnogih igara, poglavito onih RPG žanra, često se kao veliki plus navode otvoreni svjetovi koji igračima daju odriješene ruke kojim se aktivnostima baviti. Obzirom da se u slučaju Diabla IV od same najave spominje otvoreni svijet kao jedna od glavnih značajki igrivosti, direktor igre Joe Shely i generalni menadžer Rod Fergusson su u nedavnom intervjuu za IGN pojasnili što to konkretno u ovom slučaju znači. Prema njihovom mišljenju, spominjanje otvorenog svijeta kod igrača stvara dojam kako imaju potpunu slobodu krenuti na bilo koju stranu u bilo kojem trenutku, no kako kaže Fergusson, to u Diablu IV baš neće biti tako.

Spomenuti akcijski RPG neće biti linearan, ali autori žele da ima smislenu priču koja ima početak, sredinu i kraj, što s potpuno otvorenim okruženjem u novom nastavku ovog proslavljenog serijala ne mogu postići. Nastavlja kako je više riječ o razgranatoj priči prema kojoj igrači mogu birati redoslijed po kojem će rješavati glavne dijelove što u narednom prohodu mogu izmijeniti, ali će uvijek počinjati na istom mjestu i završavati, bilo poglavlja ili same završne sadržaje, na strogo zacrtanoj poziciji.

Nadodaje kako će uz zadatke koji će nas voditi po raznim poglavljima glavne priče, igrači moći obavljati gomile sporednih aktivnosti, što je još jedna od prednosti ovog otvorenog koncepta, koje su potpuno proizvoljne, no obzirom da pričamo o Diablu, samo će rijetki propustiti priliku prisvojiti dodatne iskustvene bodove i mogući bogat plijen. "Igrači kažu da žele otvoreni svijet i mogućnosti izbora. Ali isto tako žele da im bude rečeno gdje moraju ići", zaključuje Fergusson.

Zbog stalnih prilagodbi koncepta i razvojne verzije igre, Joe Shely se nadovezao s podatkom kako su zbog takvog pristupa dio sadržaja morali izbaciti nakon što su shvatili da je svijet Diabla IV prekrcan aktivnostima.

Prema njegovim riječima, morali su redizajnirati način na koji su područja povezana stazama i da praćenjem staza, bilo na konju ili pješice, igrači uvijek mogu proći kroz područje na kojem se nalaze, a ukoliko malo skrenu s njih, nabasat će na razne zanimljivosti.

Diablo IV još uvijek nema službeno potvrđeni datum izlaska, no pretpostavlja se da ćemo ga zaigrati u neko doba iduće godine.