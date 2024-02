Kristalizirani konj u Diablu IV trenutno košta više od Ultimate inačice same igre

Nakon za neke solidnog, za neke mlakog starta, Diablo IV se naglo oporavio u drugoj sezoni pod nazivom Blood koja je trajala do 23. siječnja i mislili smo da je Blizzard napokon došao pameti, te da će se trend poboljšanja nastaviti i dalje. Obzirom na komentare igrača glede treće sezone The Construct, izgleda da se ponovo sve svodi na grindanje najjačeg bossa, konkretno Uber Duriel, za najbolju opremu poznatiju kao Uber Uniques. Isti su ekstremno rijetki, a ukoliko igrači sami žele napraviti Uber Unique predmet koji bi eventualno odgovarao njihovom liku, treba im pet postojećih što je praktički nemoguća misija.

Nova zakrpa verzije 1.3.2 je uz brojne ispravke bugova trebala omogućiti lakši pronalazak tih poželjnih predmeta i onima koji u Diablu IV ne vise po čitave dane, što je Blizzard ponosno istaknuo u samom uvodu opisa spomenutog patcha. Kako kažu, više nije nužno pohoditi isključivo Uber Duriel jer su povećali šansu pronalaska i u ostatku svijeta, no premda se već nekoliko igrača pohvalilo tim uspjehom u raznim područjima, samo ih je par to i potvrdilo video zapisom ili slikom ekrana. Drugim riječima, oružje u ruke i trk na Uber Duriel uz otprilike 2 posto šanse za "drop". No, ne morate biti tužni, jer iako možda nikada nećete vidjeti Uber Uniques, Blizzard vas je odlučio utješiti novim DLC-om.

Iza naziva Vitreous Scourge Pack krije se opcionalni dodatak koji igračima daje 7.000 platinuma koje mogu utrošiti na razne kozmetičke predmete, ali i novog konja po kojem je ovaj paket dobio ime. Pastuh je svojim kristaliziranim izgledom i dekoracijama uistinu unikatan i prekrasan, no to će vas zadovoljstvo koštati nemalih 65 eura.

Obzirom da se Diablo IV trenutno na Steamu i putem službenih stranica nudi uz popust od 40 posto, što niti jedna Blizzardova igra nije doživjela u tako kratkom roku nakon izlaska, jasan je pokazatelj da nešto nije kako treba. Za standardnu verziju morate izdvojiti prihvatljivih 42 eura, dok je cijena najraskošnijeg Ultimate Editiona 60 eura, pet eura manje od – konja. Tko ima, samo naprijed.