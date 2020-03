Doom Eternal i Animal Crossing: New Horizons uz ostale zanimljivije igre koje su izašle ovog tjedna

Protekla četiri vikenda izdvajali smo igre iz indie svijeta koje su po nečemu razlikovale iz mora svega što izađe, a ovog puta smo se odlučili na malo drugačiji pristup. Iako je samo na Steamu između ponedjeljka i petka izašlo malo manje od 200 igara, nije ih bilo toliko zanimljivih. Zbog toga smo uključili dvije igre koje će najveći broj igrača zaigrati i kojima su se jako veselili.

Uz to, htjeli bismo vas podsjetiti na sve ono što možete trenutno nabaviti bez izdvajanja novaca. GOG nudi 27, uglavnom retro, besplatnih igara. Epic Games dijeli The Stanley Parable i Watch Dogs. Servis itch.io ima hrpu manje i više poznatih indie igara na popustu, a velik broj njih je i besplatan. Na Steamu trenutno možete besplatno preuzeti Tomb Raider iz 2013. godine, kao i Lara Croft and the Temple of Osiris. Razvojni tim 34BigThings dijeli šašavu pucačinu Goat of Duty, dok je Sega omogućila svima da tjedan dana besplatno igraju Football Manager 2020. Ubisoft je ponudio besplatan tjedan za Assassin's Creed Odyssey, dijele Rabbids Coding, a imaju i planove za idući tjedan kada će igračima dijeliti Child of Light i ponuditi Ghost Recon Point za besplatno isprobavanje.

Za kraj su ostale demo verzije igara koje tek stižu uz par onih koje su nedavno izašle. Najveći broj nalazi se na Steamu gdje se održava drugi Game Festival. Resident Evil 3 Remake dobio je demo za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a isto vrijedi i za novu verziju igre Trials of Mana, kao i kaotičnu multiplayer zabavu Moving Out. Sigurni smo da će i idućeg tjedna biti ovakvih ponuda, pa ćemo vam prenijeti čim se timovi i izdavači izjasne.

Doom Eternal

Sigurni smo da znate da je Doom Eternal u prodaji. Vjerojatno ga i neki od vas igraju sada, a za one koji su možda zaboravili, podsjećamo da možete otići počistiti naš planet od invazije demona iz pakla. Doom Slayer je i dalje prilično opak tip, a ovog puta ima proširen arsenal, nove vještine kretanja i izvodi parkour s pogledom iz prvog lica, te čupa, trga, sjecka, gnječi, komada i raznosi sve što mu se nađe na putu.

Nakon par odgoda dobili smo nastavak na odličan reboot iz 2016. godine, a id Software je provjereno dobru formulu nadogradio i proširio. Osim kampanje za jednog igrača, imate i opcije za multiplayer napucavanje, a ako ste raspoloženi za retro iskustvo, Doom 64 je po prvi put dostupan na modernim platformama. Oni koji igraju na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One mogu odmah započeti s makljažom, dok će vlasnici Switcha morati pričekati još neko vrijeme. Za informacije o novom osvetničkom pohodu Doomguyja proučite službene stranice.

Razvojni tim: id Software

Žanr: FPS

Platforme: PC, PS4 Xbox One

Animal Crossing: New Horizons

Oni koji žele nešto malo ležernije i manje krvavo mogu pobjeći na svoj otok u novoj igri popularnih društvenih simulacija Animal Crossing. Poznati rakun Tom Nook daje vam papire za otok snova na kojem možete raditi što god želite – biti u samoizolaciji i u virtualnom svijetu ili se družiti s ostalim igračima tako da im pošaljete pozivnicu za vašu ideju raja na zemlji.

Kao i novi Doom, New Horizons je oduševio kritičare, pa ovisno o tome kakvo iskustvo trenutno tražite za distrakciju od vanjskog svijeta, obje su vam dobra opcija. Kao i sve ostale igre u ovom serijalu, igra je ekskluzivna za Nintendovu konzolu, pa ako imate Switch i želite znati koja su poboljšanja u odnosu na prijašnje nastavke, tim je sve lijepo objasnio na ovim stranicama.

Razvojni tim: Nintendo EPD

Žanr: Simulacija

Platforme: Switch

Panzer Corps 2

Prva od tri strateške igre koja se nudi je ratne tematike. Panzer Corps 2 vodi vas u Drugi svjetski rat, a razvojni tim Flashback Games vad daje da igrate kao svaka veća europska sila koja je sudjelovala u tom konfliktu i birate između više od 1000 različitih jedinica koje ćete poslati na bojište. Kampanja se sastoji od 60 scenarija, možete kooperativno igrati s drugima ili uskočiti u PvP, a ako vam ni to nije dovoljno sadržaja imate opciju stvaranja svojih scenarija.

Razvojni tim kaže da je ova strategija jednostavna za igranje, ali istovremeno veoma kompleksna i da će „kvaliteta vaših odluka, a ne brzina klikanja odlučivati o ishodu bitke“. Gameplay se odvija na poteze, pa imate vremena za donošenje odluka koje će vam pomoći da nadjačate svoje protivnike. Panzer Corps 2 dostupan je samo za PC i to putem Steama ili GOG-a, a tim je pripremio tri različite verzije. Sve ostale detalje o ovoj ratnoj strategiji možete pročitati ovdje.

Razvojni tim: Flashback Games

Žanr: Strategija

Platforme: PC

Ostriv

Ako umjesto strateškog razaranja želite strateški graditi, Ostriv će vas vratiti na početak 18. stoljeća, dati vam titulu gradonačelnika tog ukrajinskog grada i pružiti vam izazove njegovog uspješnog vođenja. Čovjek koji radi na igri, yevhen8, napominje da je igra već par godina u alfa verziji i da neće nikog zavaravati s time kada će izaći. „Možda će mi trebati nekoliko godina da od ove igre napravim ono što zaslužuje biti. Između nadogradnji će vjerojatno biti dužih pauzi, jer ću u razvoju naletjeti na velike izazove kod dizajniranja. No, to je neizbježno kad stvarate remek-djelo“.

Verzija igre koju sada možete nabaviti ima 31 osnovnih zgrada, četiri mape, dinamično mijenjanje godišnjih doba i „sve ostale stvari koje očekujete od ovog tipa igara“. Developer koji radi na igri ima cilj ukloniti sve restrikcije city buildera i podignuti ljestvicu ubacivanjem velikim brojem mogućnosti za stvaranje nečega čime ćete biti zadovoljni, a prije dvije godine je okupio još par ljudi koji će mu pomoći s ostvarivanjem tih ideja. Prve reakcije na Steamu su veoma pozitivne, a ako želite više detalja, nalaze se na službenim stranicama.

Razvojni tim: yevhen8

Žanr: Strategija, city builder

Platforme: PC (Early Access)

Exit the Gungeon

Za vrijeme nove prezentacije vezane uz indie igre na Switchu su Dodge Roll i Devolver Digital pokazali Exit the Gungeon, spin-off na veoma popularan i prilično težak roguelike koji je izašao prije par godina. Osim novog trailera, obavijestili su nas da je igra odmah dostupna za igranje, ne samo za Switch, već i za PC.

U odnosu na original, radi se o vertikalnom scrolleru i akcijskom platformeru u kojem ćete i dalje izbjegavati ogromne količine metaka na ekranu i usput uzvraćati jednakom mjerom s raznim oružjem koje se nudi. Igrači na Steamu nisu najbolje prihvatili igru, a dvije glavne pritužbe su da ovo nije punokrvni nastavak (nešto što je Dodge Roll puno puta naglasio da neće napraviti) i da ima problema s balansom oružja. S ovim prvim tim ne može pomoći, a za drugo smo sigurni da će izdati nekoliko zakrpi (dvije su već izdali). Ako ste voljeli prvu igru i želite opet ući u taj svijet, dočekat će vas opet odličan stil, zvuk i glazba, ali budite spremni na nešto drugačije. Sve ostalo o Exit the Gungeon nalazi se ovdje.

Razvojni tim: Dodge Roll/Singlecore

Žanr: Akcijski platformer

Platforme: PC, Switch

SiN: Gold

Svi koji se žele vratiti na kraj prošlog stoljeća kada je započela renesansa FPS-ova od ovog tjedna mogu to napraviti i u igri SiN. Nightdive Studios se proslavio po oživljavanju i moderniziranju retro pucačina, pa je tako i ova dobila taj tretman. SiN: Gold isti je kao što je bio 1998. godine, samo što ga sada možete zaigrati i na modernim računalima.

Pukovnik John R. Blade, u čije cipele vi uskačete u ovoj igri, ima problem sada kada je Elexis Sinclaire započela rat protiv zaštitarske industrije. Kako će riješiti taj problem? Vatrenim oružjem, naravno. Osim popravljanja bugova starih više od 20 godina, Nightdive je poboljšao par stvari i drugo ostavio kao i u originalu. Uz ovo i Doom 64, dobar je tjedan za kultne pucačine. Osim na Steamu, SiN: Gold možete pronaći i na GOG-u, a više o ovom projektu i svim ostalim reizdanjima koje je pripremio ovaj razvojni tim možete pronaći na službenim stranicama.

Razvojni tim: Ritual Entertainment, Nightdive Studios

Žanr: FPS

Platforme: PC

Super Bit Blaster XL

Čovjek koji se krije iza imena Nickervision Studios već nekoliko godina radi jeftine arkadne igre koje su redovito dobro ocijenjene, a najnoviji projekt bio mu je proširivanje prve igre koju su izdali prije nešto više od četiri godine. Bit Blaster XL je ispred imena dobio oznaku Super i nova verzija arkadnog napucavanja iz 80-tih godina ima još više sadržaja.

Na uspjeh svojeg prvijenca osvrnuo se na Steam stranicama za igru i rekao da je mnogo toga naučio od 2015. godine, te da je zbog toga umjesto nadogradnje originala odlučio napraviti zasebnu igru. Ubacio je kooperativni i Versus mod, poboljšao izgled, dodao prijevode na više jezika, sakrio tajne, kompletno promijenio kontrole i „razne druge nove stvari“. Također je rekao da je od drugih developera naučio nešto o tome da više mora cijeniti svoj rad, pa ćete tako umjesto 0,79 eura koliko je koštao original, za novu igru do preksutra morati izdvojiti 2,3 eura. Ako ste zainteresirani za retro arkadnu akciju, potražite igru na Valveovom servisu, a sve projekte na kojima je Adam Nickerson radio možete proučiti ovdje.

Razvojni tim: Nickervision Studios

Žanr: Arkadna igra

Platforme: PC, Switch

Legend of Keepers

„Legends of Keepers je savršen spoj Dungeon Managementa i roguelitea“, kaže Goblinz Studio za svoju najnoviju igru. Radite za Dungeons Company i cilj vam je dobivati promaknuća. Osim što tamnice morate čuvati od napornih heroja koji žele blago koje vaša kompanija čuva, morat ćete zapošljavati nove beštije, nadzirati vaše zaposlenike i zalihu zamki koje imate. Ovisno o tome kakav ste šef, radnici će vam ići na štrajkove i priređivati vam svakakve zabave, pa je i to važan aspekt igre.

Kada riješite papirologiju i dođe do borbi, one se odvijaju na poteze, a svoje ćete jedinice morati nadograđivati i poboljšavati kako biste imali veće šanse za pobjedu. Iako se igra nalazi u Early Accessu, već ima dosta sadržaja, a tim će je u periodu od šest mjeseci do godine dana, koliko procjenjuju da će im trebati za razvoj konačne verzije, stalno izdavati nadogradnje. Igrači na Steamu prilično su zadovoljni viđenim, a tamo ćete pronaći i više informacija, ako se prije kupovine želite više informirati.

Razvojni tim: Goblinz Studio

Žanr: Strategija

Platforme: PC (Early Access)

Dunk Lords

Posljednja igra koja nam je ovog tjedna zapela za oko je spoj košarke, točnije zakucavanja, i borilačke igre. „Možda možete igrati košarku, ali znate li se boriti“, pita nas Story Fort. U ovoj igri ćete sami s umjetnom inteligencijom, u dvoje protiv umjetne inteligencije ili 2v2 mečevima izvoditi svakakve akrobacije i usput tući protivnike sa 16 različitih likova koji, naravno, imaju posebne vještine.

Za pobjede u mečevima moći ćete koristiti i dodatnu opremu koju je moguće kupiti za poboljšanje vještine, a to vrijedi u Story, Arcade i Gauntlet modovima. Nije tipični sport, ali ako vam nedostaje nešto s loptom i usput ima i tučnjavu, Dunk Lords nalazi se na Steamu. Osim verzije za PC, nekad će izaći i ona za Xbox One, a možete pratiti službene stranice kako biste znali kada će se to dogoditi.