Dupin Ecco vraća se nakon 25 godina izbivanja

Ako nikada niste prežalili simpatičnog dupina (postoji li drugačiji?) s kojim smo se posljednji put imali prilike podružiti još na Segi Dreamcastu (Ecco the Dolphin: Defender of the Future), onda za vas imamo poprilično dobre vijesti.

Naime, kako je to u nedavnom intervjuu za Xbox Wire potvrdio sam tvorac serijala Ed Annunziata, nakon četvrt stoljeća izbivanja Ecco se napokon vraća i to – trostruko. Točnije, najprije remasterima prvih dvaju nastavaka (Ecco the Dolphin i Ecco: The Tides of Time), inicijalno izašlima za Sega Mega Drive/Genesis, a potom i potpuno novom igrom koja bi se trebala moći podičiti suvremenim gameplayjem i grafikom.

Nažalost, hoće li potonja biti 2D ili 3D, baš kao ni to kada bi ijedna od najavljenih igara trebala ugledati svjetlo dana, trenutačno nije poznato. Ipak, ako je suditi prema brojaču koji krasi službenu stranicu, čini se da ili same remastere ili, pak, dodatne informacije možemo očekivati tek za nešto manje od 8400 sati, odnosno krajem sljedećeg travnja.