Dying Light 2 Stay Human ponovo odgođen, nećemo ga igrati ove godine

Nakon uspjeha odličnog Dying Lighta, ekipa Techlanda je polako pripremala teren za nastavak unajmivši scenariste koji su pisali priču za The Witcher 3: Wild Hunt, kao i Chrisa Avellonea, proslavljenog dizajnera poznatog po svom radu na Planescape: Tormentu i serijalu Fallout. Ubrzo je postalo jasno da predviđeno vrijeme izlaska početkom 2020., kao što je obećano prilikom najave na sajmu E3 2018, neće biti moguće ostvariti, pa je Dying Light 2 u svibnju ove godine dobio podnaslov Stay Human i 7. prosinac kao konačni datum izlaska na tržište.

Nažalost, u svojoj novoj objavi na Twitteru, poljski developeri su objavili kako napreduju i približavaju se krajnjem cilju, no premda je Dying Light: 2 Stay Human dovršen, shvatili su da ne ispunjava njihovu viziju u potpunosti, te mu moraju posvetiti dodatno vrijeme kako bi ga optimizirali i uklonili sve zaostale tehničke nedostatke.

Prema novom planu, datum izlaska je pomaknut na 4. veljače iduće godine, što realno gledano nije toliko ni loše obzirom da u tjednima koji dolaze, pogotovo tijekom listopada i studenog, imamo navalu ovogodišnjih potencijalnih hitova koje planiramo zaigrati. Prema obećanju, već idući mjesec će biti organiziran niz promocija tijekom kojih će novinari dobiti u ruke pokaznu inačicu Dying Lighta 2 Stay Human i moći prenijeti što od ovog naslova igrači mogu očekivati.

Ovu, za fanove Dying Lighta, ne baš veselu vijest, iskoristit ćemo i za podrobnije upoznavanje s igrom. Spomenuta se odvija dvadesetak godina nakon događaja u originalu u kojem smo se morali ušuljati u izolirani grad u kojem je buknula nepoznata pandemija koja je ljude pretvorila u zombije. Kako to biva i u stvarnosti, virus se ipak proširio i svijet kakvog poznajemo je nestao, uz rijetke izolirane gradove koji još uvijek odolijevaju, ali ih osim upada virusom inficiranih čudovišta razaraju unutarnje borbe.

Jedan od takvih je europski grad jednostavno nazvan The City za kojeg autori kažu da je kreiran kao masivno urbano područje otvorenog tipa koje je navodno četiri puta veće od onog iz prvog dijela uz podjelu na sedam unikatnih četvrti koje ćemo otključavati napretkom.

Obzirom da su autori odlučili staviti veliki naglasak na priču, koja je i u prethodniku bila odlična, novi protagonist Aiden Caldwell će u ovoj avanturi nailaziti na razne frakcije i izolirane zajednice koje neće služiti kao usputne točke, već će ovisno o odlukama igrača, odnosi s njima mijenjati i tijek priče.

Neke će frakcije prosperirati, dok će druge ovisno o našim akcijama biti u potpunosti uništene što je pak povezano s razvojem i grananjem daljnjih događanja i potaknut će igrače na novi prohod uz drugačiji razvoj događaja koji će možda otključati ranije nedostupna područja. Kako sami scenaristi tvrde, čitav zaplet i događaji koji slijede su mnogo mračniji i realniji, za što su inspiraciju pronašli u stvarnom svijetu i geopolitičkim odnosima koji nas okružuju.

Kao i ranije, sama igrivost je fokusirana na blisku borbu i parkour vještine koje nam omogućavaju iznimno brzo kretanje u svim smjerovima, kao i izbjegavanje protivničkih napada. Autori tvrde da su u igru ugradili preko tri tisuće animacija parkoura zbog kojih će skakanje sa zgrada, trčanje po zidovima, preskakanje ograda i svi ostali elementi izgledati odlično, a u našem trčkaranju ogromnim područjima pomoći će nam i dodatni elementi poput paraglidera i užeta s kukom. Zanimljivost je kako ćemo skokove (ili padove) s većih visina moći ublažiti padom na zombije, a kad smo već kod njih, tijekom dana ćemo susretati sporije varijante nemrtvih, dok dolaskom noći na scenu stupaju neki opasniji grabežljivci koji će nas u slučaju lošim prosudbi vrlo brzo dostići i ako već ne eliminirati, nanijeti nam mnogo štete.

Za razliku od sličnih naslova, kao uostalom i u prvog dijela ovog sada već serijala, u kojima su zombiji glavni neprijatelji, u Dying Lightu 2 Stay Human su samo sporedni okidači koji će nas dovesti u doticaj s neigrivim likovima i njihovim osobnim dramama i problemima, čemu pak ne treba pristupiti olako. Uz to, nemrtvi imaju i svoj životni ciklus, pa su svježe zaraženi likovi iznimno brzi i opasni protivnici, dok ih duže izlaganje suncu pretvara u spore leševe s kojih otpadju meso i udovi, no i dalje ih se treba čuvati, pogotovo ako ih je čitava horda.

Obzirom na apokaliptično okruženje, dalekometna vatrena oružja poput sačmarice su rijetkost i streljivo valja čuvati za krizne situacije, baš kao i strijele samostrela ili koplja, dok se ona za blisku borbu uporabom troše. Uz nebrojene kombinacije, oružja je moguće nadograđivati prikupljenim materijalima i popravljati ih, dok rastavljanjem istih dobivamo nove nacrte koje možemo iskoristiti za bolje primjerke.

Preživljavanju će uvelike pomoći i sam virus, obzirom da je glavni lik također zaražen, no kod njega/nas se to manifestira nekim nadnaravnim sposobnostima koje ćemo (vjerojatno) moći nadograđivati.

Moramo spomenuti kako je prvo poglavlje nakon izlaska bilo prepuno tehničkih nedostataka, no isto tako moramo i pohvaliti developere koji su ih rješavali i redovito objavljivali nove nadogradnje i u njega umetali nove sadržaje zbog kojih su okupili poprilično veliku zajednicu. Nadamo se da će isti tretman dobiti i Dying Light 2 Stay Human, no to ćemo moći provjeriti tek početkom veljače iduće godine.