E3 2019 – kada se održavaju konferencije i što možemo očekivati

Ovogodišnje izdanje najvažnijeg sajma za igraću industriju službeno započinje tek idućeg utorka, no većinu važnih informacija ćemo saznati na konferecijama izdavača

Sajam E3 se ove godine službeno održava između 11. i 13. lipnja, no kao i inače, većinu važnih informacija o novim igrama, koje uključuju trailere, najave i datume izlasaka, saznajemo prije nego što se vrata za javnost otvore. Ova se godina malo razlikuje, budući da je Sony nakon prošlogodišnje mlake prezentacije i toga što rade na PlayStationu 5 odlučio u cijelosti propustiti sajam, što daje još jednu šansu Microsoftu da možda glavnom konkurentu dokaže da imaju igre zbog kojih će igrači htjeti kupovati njihovu konzolu. Uz Sony je, prema onome što je najavljeno, i EA ove godine mršaviji, no sve drugo je uglavnom isto. Evo kako izgleda raspored održavanja konferencija:

EA – subota, 8. lipanj u 19 sati

Microsoft – nedjelja, 9. lipanj u 22 sata

Bethesda – ponedjeljak, 10. lipanj u 2:30 sati

PC Gaming Show – ponedjeljak, 10. lipanj u 19 sati

Ubisoft – ponedjeljak, 10. lipanj u 22 sata

Square Enix – utorak, 11. lipanj u 2 sata

Devolver Digital – utorak, 11. lipanj u 4 sata

Nintendo – utorak, 11. lipanj u 18 sati

Sad kad znamo kada se što održava, možemo malo i popričati o onome što se očekuje od svake konferencije.

EA

Kao i proteklih par godina, EA započinje prvi i odvojeni su od samog sajma. Za ovogodišnje izdanje odlučili su da ne žele tipičnu konferenciju u kojoj će pričati o onome na čemu rade, već će u subotu s početkom u 19 sati krenuti s pričanjem o nekoliko igara od koji je prva Respawnov naslov Star Wars Jedi: Fallen Order. Ostatak možete vidjeti u nastavku:

Dakle od većih novosti ništa, osim vjerojatno novih godišnjih izdanja sportskih igara. Budući da su nedavno besplatno dijelili osnovnu verziju The Simsa 4 šuškalo se da bi mogli možda nakon pet godina najaviti novi nastavak u toj popularnoj franšizi, ali zasad izgleda da ništa od toga. Battlefield V uskoro dobila novo poglavlje, Apex Legends novi Season Pass, a osim ako ne pripreme nešto posebno, to je to od njih ove godine.

Microsoft

Zato se od Microsofta očekuju velike stvari, kao što su ih i sami najavili i već kad mogu iskoristiti priliku, jer im glavni konkurent preskače konferenciju. Prošlog tjedna su već najavili Xbox Game Pass za računala, pa će o tome pričati, kao što su rekli da imaju cijelu hrpu novih naslova za najaviti. Budući da ss prošle godine kupili nekoliko studija, sigurno ćemo vidjeti igre kao što je Obsidianov RPG The Outer Worlds i vjerojatno nenajavljene projekte na kojima rade Undead Labs, Playground Games, Ninja Theory, Compulsion Games i The Initiative.

Osim toga, prošle je godine Microsoft najavio Project xCloud, odnosno njihov pretplatnički servis za streaming i cloud gaming o kojem će nakon Googleove jučerašnje prezentacije sigurno imati nešto više za reći. Postoji i mogućnost da najave svoju novu konzolu, koja je trenutno poznata kao Project Scarlett, ali to je se čini manje vjerojatno. Uz svoje naslove, prošle godine je hrpa drugih izdavača prikazala trailere upravo za vrijeme njihove konferencije (Cyberpunk 2077 je bio najveći hit), a s obzirom na ono što su najavili, možemo pretpostaviti da će isto biti i ove godine.

Bethesda

Zašto se Bethesda odlučila na održavanje prezentacije ne zna se točno. Nakon promašaja s Falloutom 76 i zatim Elder Scrolls Blades, naizgled nemaju baš što za najaviti. Rage 2 je izašao i vjerojatno će pričati o novim sadržajima koji stižu uskoro. DOOM Eternal će vjerojatno dobiti još jedan prikaz i nadamo se i datum izlaska, a za Wolfenstein: Young Blood već znamo kada izlazi i kako izgleda. Ne zna se čime se trenutno bavi Arkane Studios (serijal Dishonored, Prey), pa bi bilo lijepo čuti čime se oni bave, no do sada ni spomena o njihovim projektima.

Što se tiče Bethesde kao razvojnog studija, veoma je mala vjerojatnost da nam prikažu svoj znanstveno-fantastični naslov Starfield i bilo kakve novosti za The Elder Scrolls VI. Obje su igre samo spomenute prošle godine i prije par dana su poručili fanovima serijala Elder Scrolls da se oboružaju strpljenjem, jer će Starfield svakako izaći prije. Vjerojatno će biti priče o Quake Champions i The Elder Scrolls Online, ali ako je suditi po reakcijama publike prošle godine, to nisu naslovi koji zanimaju velik broj igrača.

PC Gaming Show

PC Gaming Show je prošle godine trajao najduže od svih prezentacija i prikazano je čak 30 naslova. Ove godine će ih navodno biti više od toga, a neki od izdavača i timova koji su potvrdili svoj dolazak su sljedeći: Fatshark, Funcom, Modus Games, Re-Logic, Annapurna Interactive, Raw Fury, Fellow Traveller i Coffe Stain Studios.

Uz to, znamo da ćemo dobiti prvi trailer za Evil Genius 2, novosti za survival igru u kojoj igrate kao morski pas, Maneater, Rebellion planira najaviti novu igru, novosti za Borderlands 3 bit će najavljene na ovoj konferenciji, kao i one vezane uz igre koje izdaje Paradox Interactive, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 i Age of Wonders: Planetfall.

Ono oko čega su neki skeptični za ovogodišnji PC Gaming Show je to što im je sponzor Epic Games. Postavlja se pitanje hoće li većina naslova koja će ovdje biti prikazana biti ekskluzive za njihovu trgovinu, već kada Epic nema namjeru stati s tom praksom. Za neke od spomenutih igara je to već poznato, jer su se Coffee Stain i Annapurna Interactive preselili u tu trgovinu, no za druge ćemo morati pričekati i nadati se da neće svi izdavači krenuti tim putem.

Ubisoft

Ubisoft već godinama ima šarene, šašave i zabavne konferencije, pa ništa drugo ni ne očekujemo od njih ove godine. Informacije o novom naslovu u serijalu Watch Dogs 3 su već procurile, pa znamo da ćemo barem nešto više saznati o tome, dok je oko drugih stvari ovaj francuski izdavač uglavnom tih. Beyond Good & Evil 2 ove godine neće biti na sajmu, nego je razvojni tim održao prijenos uživo o napretku razvoja igre zasebno.

Znamo da je ambiciozna gusarska igra Skull & Bones odgođena do iduće godine, tako da će vjerojatno i ona preskočiti sajam. Aktualne i popualrne igre Rainbow Six: Siege i Tom Clancy's The Division 2, te motociklističke vratolomije Trials Rising će sigurno dobiti par minuta o novim sadržajima. Assassin's Creed ove godine neće dobiti novi nastavak, a dodaci za Odyssey izlaze gotovo svakog mjeseca, pa će se izdavač vjerojatno posvetiti novim IP-ovima.

Među njima bi moglo biti par nenajavljenih igrara za koje je Ubisoft rekao da će izaći do kraja fiskalne 2019. godine, što je kraj ožujka iduće godine, pa ćemo vidjeti što su nam sve pripremili za prikaz ovom sajmu E3.

Square Enix

Square Enix je prošle godine održao samo kratku, unaprijed snimljenu prezentaciju u kojoj nisu otkrili previše novosti, no ove godine je već procurilo par informacija o AAA naslovima koje će izdati. Za početak, dobit ćemo prvi prikaz Avengers igre. Osim nje, potvrđeno je da će Dying Light 2 biti prisutan samo na njihovoj konferenciji. Prije par mjeseci su u sklopu Sonyjeve State of Play prezentacije kratko prikazali kako napreduje rad na remakeu za Final Fantasy VII, pa će možda ove godine biti spremni odrediti barem okvirni datum izlaska.

Od drugih igara, surađuju s Nintendom na nekoliko naslova, znamo da rade na DLC-ovima za Kingdom Hearts III i da uskoro izlazi nova epizoda za Life Is Strange 2. Vidjet ćemo imaju li još nešto za dodati i žele li ispraviti bugove i doraditi Just Cause 4 koji je prilično loše prošao.

Devolver Digital

Od Devolver Digitala očekujemo još jednu blesavu prezentaciju koja im uglavnom služi za ismijavanje praksi u igraćoj industriji, a usput mogu najaviti i koju igru. Možda će ove godine biti na tapetu kupovanje ekskluziva, nikad se s njima ne zna, ali sigurno će biti groteskno.

Nintendo

Za kraj, kao i svaki put, ostaje Nintendo. Oni također već nekoliko godina nemaju klasičnu konferenciju, već sve važne novosti svojim fanovima prenose putem Direct ili Nindies prezentacija. Ovog tjedna su otkrili detalje za novu Pokemon igru koja izlazi u studenome, a vjerojatno će popričati o Mario Maker 2, reizdanju igre Link's Awakening, novom Animal Crossing naslovu za Switch, spoju igre Crypt of the Necrodancer i The Legend of Zelde, kao i novostima vezanim uz Super Smash Bros. Ultimate.

Sve u svemu, čeka nas par dana koji će biti prepuni raznih najava, a kada konferencije završe, sajam se otvara za javnost i sigurno ćemo dobiti još informacija i trailera o tome što nas čeka do kraja ove godine i nakon toga. Kao i prošle godine, moći ćete pročitati preglede svake konferencije s najvažnijim najavama, a ako želite sami pratiti svaku prezentaciju pronaći ćete ih na Twitch.tvu i YouTubeu.