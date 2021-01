EA Play do početka ožujka možete isprobati za manje od jednog eura

Svi igrači koji do sada nisu isprobali pretplatnički servis koji je pripremio EA imaju par mjeseci za ga isprobati po promotivnoj cijeni

EA je pripremio promociju za svoju pretplatu koja je prošle godine promijenila ime. Nekadašnji Origin Access i EA Access postao je EA Play, a osim toga je postao dostupan i putem Steama. Kako bi privukli nove pretplatnike odlučili su da će svima koji žele isprobati ovaj servis prvih mjesec dana moći platiti 0,8 eura ako ga nabavljate na Valveovom servisu, odnosno 0,99 eura ako kupujete putem Origina ili za PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.

Ponuda na svim platformama vrijedi do 9. ožujka, ali vrijedi samo za prvi mjesec i ako ste novi korisnik. Nakon toga plaćate 3,99 eura mjesečno, odnosno 14,99 eura ako se odlučite na EA Play Pro pretplatu. U oba slučaja je godišnja pretplata puno isplativija, budući da koštaju 45 posto manje, ali o tome se više možete informirati na ovim stranicama.

Pretplata uključuje cijeli katalog EA igara među kojima su Star Wars Jedi: Fallen Order, Titanfall 2, A Way Out, Burnout Paradise Remastered, Command & Conquer Remastered, gotovo sve igra u Battlefield serijalu, FIFA 20 i brojne druge, kao i kolekciju igara drugih izdavača koji su sklopili dogovor s njima (ovo ne vrijedi za Steam verziju pretplate, kao ni one za konzole). Cijeli popis igara koje možete na Originu igrati nalazi se ovdje, dok se za druge platforme popisi nalaze ovdje.

Razlika između obične i Pro pretplate ja da nove igre koje EA izda možete igrati samo 10 sati, dok u skupljoj varijanti ih možete odigrati u cijelosti, kao što nove igre možete zaigrati 10 dana prije drugih igrača. Ukratko, ako želite mjesec dana isprobati velik broj igara za manje od 10 kuna, ovo je sasvim dobra prilika, pa se zaputite na Steam, Origin, PSN trgovinu ili Microsoftovu trgovinu ako vas ponuda zanima.