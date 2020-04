EGS podebljao ponudu besplatnih igara, Terraria na 30 milijuna, najavljen Mortal Shell...

Uz ranije najavljene igre Hob i Gone Home, ponuda besplatnih naslova za idući tjedan na Epic Games Storeu je pojačana s dva nova, Drawful 2 i Totally Reliable Delivery Service. Ekipa Re-Logica pak slavi iznimno veliki prodajni uspjeh njihove Terrarie koja je do sada prodana u čak 30 milijuna primjeraka, a iduće godine bismo trebali zaigrati Mortal Shell kojem je kao inspiracija poslužio odlični serijal Dark Souls. Zaposlenici Gearboxa se pak žale da nisu dobili očekivane isplate bonusa za Borderlands 3 koje su im obećane, već bitno umanjene iznose, na što im je uprava odgovorila, kako slobodno mogu otići ako nisu zadovoljni.

Četiri besplatne igre na Epic Games Storeu

Proteklih tjedan dana imali smo priliku u kolekcije na Epic Games Storeu uvrstiti World War Z, Figment i Tormentor X Punisher, a dans će ih, kako smo svojevremeno najavili, naslijediti nova ponuda u vidu Gone Home i Hoba. Gone Home je indie avantura iz prvog lica u kojoj ćemo istraživati misteriozni nestanak obitelji nakon povratka s putovanja, dok je Hob okarakteriziran kao akcijska avantura u kojoj rješavanjem zagonetki "popravljamo" planet i okruženje će se ovisno o odlukama mijenjati pred našim očima.

No to nije kraj lijepim vijestima vezanim uz Epic Games Store jer su se spomenutom dvojcu koji je i ranije bio predodređen za besplatnu ponudu pridružile još dvije igre, Drawful 2 i Totally Reliable Delivery Service. Drawful 2 je simpatična društvena igra u kojoj iz groznih crteža jednog igrača ostali moraju pogoditi o čemu je riječ, dok je Totally Reliable Delivery Service svježe objavljeni naslov simpatične grafike na temu dostave svim mogućim sredstvima što dovodi do niza uzbudljivih avantura. Ponuda svih spomenutih igara traje do idućeg četvrtka kada će ih zamijeniti nove besplatne zanimacije.

30 milijuna razloga za slavlje

Brojka od 30 milijuna prodanih primjeraka je dostižna samo vrlo malom broju igara među koje se od nedavno ugurala sićušna Terraria. Kažemo sićušna jer je za razliku od razvikanih hitova riječ o indie projektu ne baš vrhunske grafike, ali iznimne igrivosti koja je oduševila mase čemu u prilog govore i prodajni rezultati. Od spomenute brojke, Terraria je na PC-u dosegla prodaju od 14 milijuna primjeraka, na konzolama 7,6 milijuna, dok ju je za mobilne uređaje kupilo čak 8,7 milijuna igrača. Kako bi proslavili ovaj uistinu veliki događaj, developeri su u suradnji sa Steamom organizirali dodatnu rasprodaju do sutra navečer i ukoliko još uvijek niste, Terrariu možete nabaviti uz 50 posto popusta koji vrijedi i za paket od četiri ključa koje možete darovati prijateljima.

Sam koncept igrivosti temelji se na četiri elementa, iskopavanju, borbi, istraživanju i gradnji u potpuno nasumično generiranim svjetovima u kojima granice predstavlja samo mašta igrača. Oni skloni izgradnji mogu kreirati vlastite domove u kojima će ugostiti saveznike koje susretnu, ratoborni će se okušati u sukobima protiv svega što se na ekranu miče, dok će avanturistički nastrojeni igrači tumarati bespućima u potrazi za skrivenim blagom. U svakom slučaju, vrlo zanimljiv naslov kojeg preporučamo nabaviti.

Najavljen Mortal Shell

U neko doba iduće godine na tržište stiže svježe najavljeni Mortal Shell, akcijski RPG za kojeg su inspiraciju autori našli u serijalu Dark Souls. Spomenuti je dobio i svoje službene web stranice, a vodi nas u priču u kojoj je naš avatar prazna ljuštura koja istražuje devastirani svijet i sukobljava se sa sve nezgodnijim protivnicima prikupljajući njihova tijela i sposobnosti čime definiramo daljnji stil napretka. Sama borba je prema riječima developera strateška i nepraštajuća, te zahtijeva punu koncentraciju, preciznost i instinkte, te su uspješni napadi mogući isključivo kada protivnik napravi grešku.

Uz nelinearnu kampanju, naše ćemo likove nadograđivati i svakom novom izvojevanom bitkom postajati sve jači uz mogućnost izrade opreme, kao i nadogradnji postojeće uz malu dozu magije kojom osnažujemo našu izvedbu. U prilogu je promotivni video kojim je Mortal Shell najavljen, a ukoliko se prijavite na kanal Discorda posvećen igri, imate priliku dobiti pozivnicu za nadolazeće beta testiranje.

Slabi bonusi za Borderlands 3

Kako prenosi Kotaku, zaposlenici Gearbox Softwarea su se požalili kako im je uprava tvrtke isplatila manje bonuse od obećanih. Isti su vezani uz Borderlands 3 koji je ispunio očekivanja, a bonusi su dogovoreni kako bi kompenzirali nešto manje regularne plaće koje radnici imaju naspram kolega u ostalim tvrtkama. Navodno su u igri bili i šesteroznamenkasti iznosi nakon izlaska Borderlandsa 3 što je pak ovisilo o radnom stažu provedenom u tvrtki, a radnici bi trebali podijeliti 40 posto ukupne dobiti Gearboxa. Na papiru zvuči idealno, no u priču su se navodno upleli neuspjesi pod imenom Aliens: Colonial Marines i Battleborn koji su progutali masu novca, prelazak na novi grafički sustav tijekom samog razvoja i otvaranje dodatnog tima sa sjedištem u Kanadi.

Rezultat svega su manje nagrade za vjernost koje su radnici primili, a nakon pritužbi, (ponovo) navodno im je sam Pitchford na sastanku rekao da svi koji nisu zadovoljni istima mogu slobodno otići. Ekipa Gearboxa je na temu svega objavila službeno priopćenje u kojem kažu kako su bonusi koje radnici primaju najbogatiji u industriji igara i da im je do sada isplaćeno preko 100 milijuna dolara povrh regularnih plaća koje redovito primaju svaki mjesec, te da uvijek prakticiraju transparentnost glede svega unutar tvrtke. Kokice spremne?