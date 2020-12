Epic dijeli dva velika RPG-a, a do kraja prosinca planiraju besplatno dati čak 15 igara

Ne znamo zašto je Epic Games odlučio podijeliti druga dva, prilično opsežna RPG-a na dan kada je izašao Cyberpunk 2077, ali ako volite žanr i nemate u planu zaigrati novu igru CD Projekt Reda možete zaigrati nešto novo ili barem dodati igre u svoju kolekciju. Prošlog tjedna je u ponudi bila samo jedna igra, kultni indie hit Cave Story+, a sada znamo zašto. Epic ima velike darežljive planove za prosinac, ali o tome malo kasnije.

Ljubitelji Obsidian Entertainmenta sigurno su čuli za obje igre koje se nude. Prva je Pillars of Eternity - Definitive Edition. Nakon što su se pozabavili igrama kao što su South Park: The Stick of Truth i Fallout: New Vegas, tim se vratio izometrijskom iskustvu u fantazijskom svijetu u kojem ćete upravljati grupom junaka i spašavati sveij Eora. Osim osnovne igre, ova verzija uključuje obje ekspanzije, The White March: Part I i Part II, uz sve druge kozmetičke i glazbene dodatke. Ako ste zainteresirani, na ovim stranicama je možete dodati u kolekciju.

Radnja drugog RPG-a također se odvija u fantazijskom svijetu, samo što se ovog puta nalazite u ulozi negativaca. Tyranny, kao što joj naziv kaže, je igra u kojem je tiranin na vlasti i zlo je pobijedilo, a na vama je da kao Fatebinder odlučite hoćete li biti poslušan oficir ili pokušati uvesti neke promjene koje će olakšati život žiteljima Tiersa. Tyranny: Gold Edition uključuje osnovnu igru i sve dodatne sadržaje, od ekspanzija do kozmetike, pa ako vas zanima zaputite se na ove stranice.

Što se ostatka mjeseca tiče, Epic je već najavio koji su im planovi. Za tjedan dana, 17. prosinca, pokrenut će zimsku rasprodaju u svojoj trgovini, a rekli su da će za vrijeme trajanja podijeliti 15 igara. Svakog dana će igrači moći u svoju kolekciju dodati još jednu igru, ali imat ćete samo 24 sata za to napraviti, tako da pratite ponudu svakog dana ako ih želite sve nabaviti. Podsjetit ćemo vas još jednom kad rasprodaja krene, a do tada možete uživati u novim RPG-ovima, demo verzijama igara koje će stići uz The Game Awards ili onome što vas inače veseli.