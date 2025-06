Otkriveni novi detalji o nadolazećem The Outer Worldsu 2

Među šarolikim naslovima predstavljenima na jučerašnjem Xbox Games Showcaseu (Call of Duty: Black Ops 7, Super Meat Boy 3D, Persona 4 Revived...), pronašlo se mjesta i za The Outer Worlds 2, o kojem je otkrivena hrpa novih detalja.

Prije svega to da ćemo u igri upravljati „odvažnim” agentom tzv. Earth Directoratea kojeg će istraga uzroka misterioznih prostorno-vremenskih rascjepa dovesti na Arcadiju – od Zemlje u potpunosti odsječenu koloniju koja je definitivno vidjela i boljih dana.

Naime, osim prostorno-vremenskih rascjepa, nesretnu Arcadiju ujedno mori i bjesomučan rat za kontrolu koji vode tri ideološki nepomirljive organizacije. Točnije, militantni The Protectorate (trenutačni vlastodržac), megakorporacija zvana Auntie's Choice (kojoj je, dakako, stalo isključivo do profita) i The Order of the Ascendant – čudnovata vjersko-znanstvena grupacija čiji su pripadnici uvjereni u to da je budućnost moguće predvidjeti pomoću matematike.

Srećom, naš odvažni agent Arcadiju neće morati spasiti sam, već će mu u tome pomoći šest vjernih pratitelja, odnosno kolega Niles, hladnokrvna ubojica i matematičarka Marisol, kultistkinja Aza, borbena bolničarka Inez, teško oklopljeni „arbiter Protectoratea” Tristan te lebdeća „jedinica za podršku” (support unit) po imenu Valerie.

Što se, pak, tiče samog gameplayja, Obsidianovci obećavaju svakojake novitete i poboljšanja. Od većeg i reaktivnijeg virtualnog svijeta i tone zanimljivog naoružanja, preko opcije igranja u trećem licu i uvođenja elemenata parkoura, pa sve do razrađenijeg sustava leveliranja, odnosno implementacije perkova po uzoru na Fallout: New Vegas.

Ako sve prođe prema planu, The Outer Worlds 2 na male ekrane trebao bi se sručiti 29. listopada ove godine (PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S) te koštati nemalih 80 eurića. Svi oni koje zanima kako dotični izgleda u pokretu, netom objavljeni foršpan mogu pogledati ovdje.