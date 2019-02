Epic Games besplatno dijeli avanturu Thimbleweed Park

Nedugo nakon otvaranja nove online trgovine za prodaju igara imena Epic Games Store je Epic u suradnji s razvojnim timovima besplatno počeo dijeliti igre. Ovo je svakako jedan od načina za potaknuti nove igrače na instaliranje još jednog programa, a drugi kojim se ova kompanija nakon toga počela baviti je kupovina ekskluziva.

Do sada ste u toj trgovini u svoju kolekciju besplatno mogli dodati igre kao što su Subnautica, Super Meat Boy, Axiom Verge i What Remains of Edith Finch, a od sada možete to isto napraviti za odličnu retro avanturu Thimbleweed Park. Par godina nakon uspješne Kickstarter kampanje, razvojni tim Terrible Toybox, kojeg su osnovali veterani point and click žanra Ron Gilbert i Gary Winnick, sa svijetom je podijelio svoju prvu igru.

U njoj upravljate s nekoliko likova i posjećujete gradić s 80 stanovnika koji ima isto ime kao i sama igra. Ni jedan lik u igri nije pretjerano normalan, a nisu ni sama premisa, kao ni zagonetke s kojima ćete se susresti. Oni koji su igrali stare LucasArtsove igre odmah će znati o čemu se radi, a onima koji nisu imali prilike to napraviti do sada ovo je odlična prilika.

Za dodavanje igre morate napraviti korisnički račun na ovim stranicama i zatim ovdje ili putem launchera dodati igru u svoju kolekciju. Vremena za to imate do 7. ožujka, nakon čega ćete moći besplatno preuzeti šarenu avanturu Slime Rancher.