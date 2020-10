Epic Games besplatno dijeli dvije igre, pokrenuta i Halloween rasprodaja

Nakon što je Epic prošlog tjedna dijelio jednu zastrašujuću igru i jednu indie strategiju, uoči popularnog blagdana u SAD-u odlučili su dijeliti dvije igre s tematikom horora i Noći vještica. Prva je Layers of Fear 2, horor iza kojeg stoji tim poznat po naslovima u tom žanru, Bloober Team, dok je druga spoj avanture i RPG-a Costume Quest 2.

Svi koji žele da im bude nelagodno, mogu zaigrati nastavak na odlično prihvaćen horor u kojem će preuzeti ulogu holivudskog glumca koji će pokušati preživjeti na napuštenom brodu. Dobio je poziv redatelja za snimanje filma na koji se odazvao, a tu ulogu sigurno neće zaboraviti. Kao i u ostalim igrama ovog tima, radnja se odvija s pogledom iz prvog lica, pratit će vas jeziva glazba i atmosfera, a scene će se poigravati s vašom psihom. Za dodavanje Layers of Fear 2 u kolekciju zaputite se na ove stranice.

Costume Quest 2 može biti temeljen na Halloweenu, ali je šaren i zabavan u odnosu na druge igre koje timovi vole izdavati u ovo doba godine. Double Fine je doradio sustave u RPG avanturi koje su pripremili za original, pa je istraživanje svijeta i nošenje kostima koji junacima daju posebne moći u borbama još zabavnije. Svi koji žele mogu pomoći da brat i sestra Reynold i Wren zauvijek spase noć vještica dodavanjem igre u svoju, sada već impresivnu kolekciju igara u Epicovoj trgovini.

Sljedećeg tjedna kada opet dođe do smjene također će se nuditi dvije igre s ovakvom tematikom - Blair Witch je još jedan horor Bloober Teama temeljen na poznatoj zastrašujućoj priči, dok je Ghostbusters: The Video Game Remastered akcijska avantura bazirana na poznatom filmu iz 80-tih godina prošlog stoljeća.

Osim toga, svi koji žele mogu istražiti Epicovu ponudu u sklopu Halloween rasprodaje. Na popustu se nisu našli samo zastrašujući naslovi, nego većina igara koju Epic nudi, a mogu se izdvojiti Control Ultimate Edition za 27,99 eura, Remnant: From the Ashes za 19,99 eura, The Outer Worlds za 29,99 eura, Hades za 16,79 eura, Star Wars Jedi: Fallen Order za 29,99 eura, Metro Exodus za 15,99 eura, Shadow Tactics: Blades of the Shogun za 5,99 eura i Borderlands 3 za 29,99 eura. Svi koji još uvijek imaju svoje Epic kupone is prijašnjih rasprodaja i dalje ih mogu iskoristiti na svaku igru koja košta više od 14,99 eura. Cijelu ponudu možete proučiti ovdje, a rasprodaja traje do 5. studenog.