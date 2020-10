Besplatno prisvojite Amnesia: A Machine for Pigs i Kingdom: New Lands

Ustaljenu smjenu ponude besplatnih igara, Epic Games Store nastavlja odličnom horor avanturom Amnesia: A Machine for Pigs i strateškim survivalom Kingdom: New Lands

Svakih tjedan dana Epic Games Store nam nudi besplatne igre koje igrači s važećim korisničkim računom mogu uvrstiti u svoje kolekcije i zadržati zauvijek bez ikakve naknade. Ovaj tjedan došao je red na avanturu Amnesia: A Machine for Pigs koje se vrlo živo sjećamo iz vremena kada je izvorno objavljena obzirom da je jedan od onih naslova kojeg smo se užasavali igrati, no nešto nas je unatoč šokovima konstantno tjeralo dalje. Uz nastavak Amnesie, u zbirke smo uvrstili i Kingdom: New Lands, retro survival kojeg, priznajemo, nismo osobno zaigrali, ali neka se nađe za neka bolja vremena s viškom slobodnog vremena.

Amnesia: A Machine for Pigs

Priča s horor avanturom Amnesia: A Machine for Pigs je vrlo zanimljiva obzirom da je ista prvotno zamišljena kao mod za original Amnesia: The Dark Descent, naslov koji je pokupio brojne hvalospjeve i među zajednicom ostvario izniman uspjeh. Za Machine for Pigs je zadužen britanski razvojni tim The Chinese Room koji su započeli karijeru kreirajući modove za Half-Life 2, dok su slavu stekli narativno vođenim "simulatorom hodanja" Dear Esther koji je pokrenuo čitav žanr kojeg zbog dinamike ili obožavate ili u njemu ne nalazite ikakvog razloga da bi mu se posvetili. Kako god bilo, Amnesia: A Machine for Pigs je indirektni nastavak The Dark Descenta ekipe Frictional Gamesa smješten u isti svijet uz vremenski odmak i uz druge likove.

Igra isprepliće nekolicinu priča iz prošlosti i sadašnjosti od kojih su neke stvarne, a neke, kako i dolikuje psihološkoj orijentaciji ovog uratka, plod mašte glavnog lika. Smješten u London na posljednji dan 1899. godine, Machine for Pigs nas uvodi u svijet industrijalca i mesara Oswalda Madusa, rođaka glavnog junaka originalne Amnesie, koji se nakon nekoliko mjeseci groznice pokupljene u Meksičkoj ekspediciji konačno budi i kreće u potragu za sinovima u dubini svoje palače. U podzemlju otkriva misterioznu mašineriju koja je i pokretač svih zastrašujućih događajima kojima će osobno svjedočiti ili ih pak umisliti, što je ponekad vrlo teško razlučiti. U svakom slučaju, hvalevrijedan projekt koji stiže u pravo vrijeme da se prisjetimo ovog serijala, obzirom da za par dana, točnije 20. listopada, stiže treći nastavak Amnesia: Rebirth originalnih autora, pa nema druge nego zaputiti se na Epic Games Store po svoju kopiju.

Kingdom: New Lands

Ljubitelji retro grafike će ovaj tjedan doći na svoje s Kingdom: New Lands, nastavkom dobro prihvaćenog Kingdoma. Novo poglavlje kao i prethodnik predstavlja monarha kojem je cilj uspostaviti dugotrajno kraljevstvo, no biva napadnut od čudovišta i bježi na otok na kojem mora obaviti niz radnji kako bi otplovio na iduće kopno gdje ga očekuju još veći izazovi i tako šest puta. Na svakom otoku će otkriti kako nije prvi vladar koji se našao u takvoj situaciji, a s povećanjem težine stižu i neke olakšice poput posebnih građevina i konja koje će donekle olakšati napredak.

Ponuda spomenutih naslova vrijedi do idućeg četvrtka popodne kada će ih zamijeniti dva nova naslova, Costume Quest 2 i Layers of Fear 2. Potonji je kao i Amnesia: A Machine for Pigs okarakteriziran kao psihološki horor, dok ćemo u Costume Questu 2 proslavljenog studija Double Fine sakupljati razna odijela koja će nas pretvoriti u moćne ratnike kako bi se suprotstavili "legijama higijenom opsjednutih zlikovaca".