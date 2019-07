Epic Games Store besplatno dijeli This War of Mine i Moonlighter

Epic Games je nedugo nakon otvaranja svoje digitalne trgovine za prodaju igara počeo besplatno dijeliti igre kako bi privukao igrače. Najprije su krenuli s dijeljenjem jedne igre svaka dva tjedna. Zatim su malo prije sajma E3 odlučili da će ubrzati tempo i svakog tjedna dijeliti nešto novo, da bi ovog tjedna, u dogovoru s izdavačem i timom 11 bit studios, svim zainteresiranim igračima besplatno ponudili dvije igre.

Prva je hit This War of Mine, u kojem su igrači dobili zadatak pokušati preživjeti u opsadi Sarajeva. Likovi kojima su upravljali i kojima su pokušali pomoći bili su obični civili koji su morali raditi i gledati svašta kako bi možda sačuvali živu glavu. Nimalo laka tematika, ali je igra i od kritičara i od publike zaslužila samo riječi hvale. Iako je osnovna igra izašla prije pet godina, tim i dalje radi na novim sadržajima, a nova ekspanzija Fading Embers će izaći idućeg mjeseca.

Druga igra je ipak puno živahnija i šarenija, a spaja akcijski RPG i rogue-like elemente. Radi se o Moonlighteru, igri u kojoj igrate kao Will, čovjek koji vodi dvostruki život. Po danu je zadužen za vođenje trgovine koju su mu roditelji ostavili, dok po noći postaje junak i istražuje tamnice prepune beštija i vrijednih itema koje zatim može prodavati. Igra na prvu nije oduševila sve koji su je zaigrali, no razvojni tim Digital Sun je u međuvremenu popravio i dodao svakakve novosti, zbog čega sada ima puno bolje ocjene. Također, jučer je izašao novi DLC koji je dodatno proširuje, pa bacite oko ako vas zanima.

Za preuzimanje obje igre morate imati samo Epicov korisnički račun i zaputiti se na ove stranice za proširivanje svoje kolekcije u toj trgovini. Ponuda vrijedi do 2. kolovoza, a nakon toga će se dijeliti Alan Wake i For Honor. Epic Games i dalje nastavlja s kupovinom i dogovaranjem ekskluziva, a iako stalno dorađuje svoju trgovinu, i dalje nema neke osnovne funkcije, pa se nadamo da će to što prije riješiti i da neće dolaziti do ovakvih problema za kupce.