Epic Games Store besplatno dijeli Total War: Warhammer i City of Brass

U sklopu tjedne rotacije besplatnih naslova na Epic Games Storeu, do idućeg četvrtka imate priliku u kolekcije uvrstiti Total War: Warhammer i City of Brass

Kao i svakog četvrtka, na Epic Games Storeu je došlo do smjene besplatnih igara koje mogu ugrabiti svi s aktivnim korisničkim računom. U idućih tjedan dana su u ponudi City of Brass i Total War: Warhammer, a prema trenutnom planu, naslijedit će ih Rogue Legacy i The Vanishing of Ethan Carter.

City of Brass je akcijska avantura iz prvog lica koju potpisuju developeri BioShocka u kojoj naoružani mačem i bičem krčimo put kroz horde demona iskorištavajući zamke u vlastitu korist. U maštovitom arapskom proceduralno generiranom okruženju, kroz nivoe moramo proći u zadanom vremenu koje neumoljivo istječe, a u slučaju smrti, morat ćemo ponoviti čitav proces iznova zbog čega su neki kritičari opisali igru kao pretešku za većinu igrača, no ništa vas ne priječi da je isprobate.

Objavljen prije šest godina, Total War: Warhammer je donio nužno osvježenje u ovaj serijal, a njegov je uspjeh nagnao developere na još dva nastavka od kojih je posljednje poglavlje stiglo prije par mjeseci. Smješten u svijet Warhammera, ova kombinacija poteznog nadmudrivanja i bitaka u stvarnom vremenu nam nudi četiri frakcije ovog fantazijskog svijeta koje dolaze s unikatnim jedinicama i sposobnostima, dok su dodatne objavljivane naknadno putem DLC-ova.

Koliki je dojam na kritiku i igrače ostavio Total War: Warhammer najbolje svjedoče opisi kako je riječ o najboljem Total Waru svih vremena uz prosječnu ocjenu od vrlo visokih 86 posto koliko je zabilježeno na Metacriticu.