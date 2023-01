Epic Games Store časti, dijele se tri igre

Umjesto uobičajene dvije igre, u tjednu rotaciju besplatnih igara na Epic Games Storu su ovaj put uletjele njih tri, točnije Divine Knockout, First Class Trouble i Gamedec

Posljednji radni dan tjedna za većinu igrača je jasan znak da je vrijeme za posjetu Epic Games Storeu po novu dozu besplatnih igara koje su dan ranije zamijenile prethodnu ponudu. U narednih sedam dana, točnije do četvrtka 19. siječnja u poslijepodnevnim satima, su na rasporedu Divine Knockout, First Class Trouble i Gamedec, a zamijenit će ih Epistory - Typing Chronicles u kojem jašemo na lisici kroz neobičan svijet temeljen na origamiju.

Divine Knockout je inicijalno zaživio prije nešto više od mjesec dana na konzolama i na Steamu na kojem se nudi za dvadesetak eura, a s jučerašnjom premijerom na Epic Games Storeu je odmah uletio u svježu ponudu besplatnih naslova. Riječ je o borilačkom naslovu koji su obično smješteni u 2D svijet, no autori su nas odlučili odvesti u 3D okruženje u kojem se borbene arene vremenom mijenjaju i za pobjedu je potrebno protivnike oslabiti i namamiti ih u zamke i/ili izbaciti ih van igrivog područja. Na raspolaganju nam je nekoliko heroja, točnije mitskih bića poput Thora i kralja Arthura, a uz nekoliko načina igranja i mogućnost međuplatformskog povezivanja, zabava je zagarantirana.

Druga igra koju možete prisvojiti i zadržati zauvijek je First Class Trouble u kojem putnici luksuznog svemirskog broda, odnosno igrači, moraju međusobno surađivati kako bi nadvladali opasnu umjetnu inteligenciju, no neki će zaigrati uloge prikrivenih robotskih agenata koji će "dobre" momke u tome pokušati spriječiti. Ukoliko ste ipak skloniji klasičnim RPG-ovima, Epic Games Store je pripremio Gamedec kao treću igru, a u istoj odlazimo u izometrijski cyberpunk svijet gdje ćemo kao futuristički istražitelj proniknuti njegove tajne uz naglasak na razvoj lika i odluke koje mijenjaju tijek priče. Kao i kod klasičnih stolnih igara sličnog tipa, problemima je moguće pristupiti s više strana, a na koji ćemo način to izvesti, ovisi samo o nama.