Epic Games Store daruje Fallout 3 GOTY i Evoland Legendary Edition

Prema ustaljenom rasporedu i smjeni svakog četvrtka, Epic Games Store je jučer igračima besplatno ponudio dvije nove igre, Fallout 3 Game of the Year Edition i Evoland Legendary Edition

Kao i svakog četvrtka popodne, na stranicama Epic Games Storea je došlo do smjene igara koje igrači mogu besplatno uvrstiti u svoje kolekcije. Ovaj put su na red došla dva RPG-a, proslavljeni i nešto stariji Fallout 3 u svom najraskošnijem izdanju, te zanimljivi Evoland Legendary Edition, koji je ustvari spoj oba nastavka ovog serijala. Konkretno, riječ je o igrama prilično dugih naziva Evoland: A Short Story of Adventure Video Games Evolution i Evoland II: A Slight Case of Spacetime Continuum Disorder, a prema opisu, ova kompilacija donosi putovanje kroz povijest akcijskih avantura na unikatan način.

Naime, napretkom otključavamo nove mehanike, grafičke nadogradnje i tehnologije, pa je prvi nastavak inspiriran mnogim kultnim serijama koje su ostavile svoj trag u žanru RPG-a, te igrači kreću od monokromatskih prikaza do pune 3D grafike uz nove sustave igrivosti i reference na brojne klasične naslove. U drugom Evolandu pak putujemo kroz vrijeme uz evoluiranje igrivosti, a svojim istraživanjem različitih područja dobit ćemo priliku izmijeniti povijest, što ponekad možda neće dati željene rezultate.

Opisivanje Fallouta 3 bi moglo potrajati satima, obzirom da je riječ o jednom od ponajboljih RPG-ova koji je davne 2008. podijelio fanove serijala. Ukratko, dok su prva dva nastavka bila temeljena na izometrijskom prikazu i poteznoj borbi, "trojka" nas je lansirala u potpuni 3D svijet što se mnogima nije svidjelo. Uz sve to, igra je izbačena na tržište s gomilom tehničkih propusta, no obzirom da je od inicijalne prezentacije prošlo 14 godina, vjerujemo da su svi otklonjeni, iako nas obzirom na masivnost igre ne bi začudilo da još pokoji postoji.

Kako god bilo, GOTY izdanje osim osnovne igre donosi pet naknadno objavljenih DLC-ova što je svakako pohvalno, a ako ste kojim slučajem do sada propustili ovaj biser, obavezno ga isprobajte. Prema planu, Fallout 3 GOTY i Evoland Legendary Edition će za tjedan dana zamijeniti survival horor Saturnalia i potezna strategija Warhammer 40.000: Mechanicus.