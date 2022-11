Epic Games Store daruje Star Wars: Squadrons, a tijekom blagdana svaki dan jednu igru

Tjedna rotacija besplatnih igara na Epic Games Storeu nam ovaj put donosi Star Wars: Squadrons, odlično arkadno napucavanje brodovima iz svijeta najpopularnije SF franšize. Objavljen prije dvije godine, Star Wars: Squadrons nam nudi priliku sjesti za upravljače borbenih brodova Galaktičkog Imperija ili Nove Republike, te se upustiti u žestoke multiplayer okršaje. Svaka strana ima po četiri broda čije se uloge razlikuju, pa tako su kao lovci zastupljeni TIE Fighter i X-Wing, od presretača su dostupni TIE Interceptor i A-Wing, bombardera TIE Bomber i Y-Wing, dok će podršku davati igrači koji odaberu TIE Reapera ili U-Winga.

Osim multiplayera koji je okosnica igre, valja spomenuti kako Star Wars: Squadrons dolazi i sa single player kampanjom u kojoj imamo priliku susresti i letjeti uz nekoliko poznatih likova iz ovog šarenog svijeta. Kao i ranije, ponuda ovog besplatnog naslova vrijedi do idućeg četvrtka kada će ga zamijeniti dvije nove igre, Fort Triumph i RPG in a Box, a kako bi rekao Angelo iz Linea Case: "Ali to nije sve!".

Ne, nećemo dobiti noževe, već dodatne besplatne igre, ako je vjerovati Dealabs korisniku koji se krije iza nadimka billbil-kun. Obzirom da je spomenuti već ranije davao točne informacije o raznim promocijama na Epic Games Storeu, PlayStation Plusu i Xbox Game Passu, nemamo mu razloga ne vjerovati. Tim više što je Epic Games Store posljednje dvije godine tijekom blagdana već darivao besplatne igre svaki dan, točnije njih 12 u 2019., odnosno po 15 u 2020. i 2021. godini, a kako kaže billbil-kun, i ove godine će igrači dobiti isti tretman "negdje između 15. prosinca i 10. siječnja". U svakom slučaju i obavijestit ćemo vas kada je vrijeme da obogatite svoje kolekcije novim primjercima.