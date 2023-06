Epic Games Store dijeli Payday 2 čiji nastavak očekujemo uskoro

Ukoliko u ranijim promocijama netko nije stigao ugrabiti Payday 2, ima priliku to ispraviti u narednih tjedan dana na dobro poznatom servisu Epic Games Store

Tjedna rotacija besplatnih igara na Epic Games Storeu se nastavlja istim tempom, pa je jučer u poslijepodnevnim satima došlo do obnove ponude. U narednih tjedan dana tako imamo priliku u kolekcije besplatno uvrstiti Payday 2, eksplozivnu pljačkašku pucačinu ekipe Overkill Softwarea koja će u kolovozu proslaviti deseti rođendan, no i dalje je prilično popularna među ljubiteljima kooperativne akcije.

Kao nastavak dvije godine starijeg Paydaya: The Heist, Payday 2 slijedi njegovu formulu i nudi nam na izbor planiranje i realizaciju nekolicine pljačkaških pohoda koje možemo obaviti samostalno, što dakako nije baš najbolje iskustvo, ili u četveročlanim timovima što je i najzabavniji način igranja ovog naslova. Zahvaljujući uspjehu prethodnika, Payday 2 je već u predbilježbama prije izlaska opravdao ulaganje i zaradio više no što je koštao, da bi godinu kasnije developeri objavili kako je prodaja premašila impresivnih devet milijuna primjeraka.

Obzirom na isplativost, a i činjenicu da je Overkill u međuvremenu bio zaposlen na drugim projektima poput ne baš uspješnog Overkill’s The Walking Deada, nije im se žurilo s trećim poglavljem koje je najavljeno 2016., no tek bismo ga trebali zaigrati do kraja ove godine. Kako god bilo, preporuka je iskoristiti ovu priliku koju nam nudi ekipa Epic Games Storea, a idući četvrtak će Payday 2 naslijediti dva naslova borilačkog serijala Guacamelee.