Epic Games Store dobiva više funkcionalnosti

Nakon što je krajem siječnja rekapitulirao nesretnu godinu iza nas i pohvalio se prilično zanimljivim brojkama o čemu možete više saznati ovdje, Epic Games Store je krenuo s daljnjim nadogradnjama. I dalje su im prioritet poboljšanja postojećih sustava, te preobrazba servisa u mjesto gdje će se igrači moći sastajati bez obzira na platformu na kojoj igraju, uskakati u grupe, glasovno komunicirati i zajedno igrati, što je i bit čitave priče. Iako pripremaju gomilu noviteta, u svom novom službenom priopćenju osvrnuli su se na neke opcije koje će nam biti dostupne u novom sustavu grupiranja.

Iako će se dugogodišnji korisnici Steama nasmijati na to, novi sustav grupa na Epic Games Storeu će u bilo kojem trenutku omogućiti kreiranje istih, te glasovnu ili tekstualnu komunikaciju među ljudima koji su u nju uvršteni.

Ovakav način komunikacije će funkcionirati kako tijekom samog igranja, tako i u izbornicima, a na njega ne bismo trebali dugo čekati. Grupe neće funkcionirati na razini vlasnika, već će biti zajedničke, te će svaki igrač imati kontrolu nad vlastitim opcijama, kao i opciju dodatnog pozivanja igrača u zajednicu i zaključavanje iste. U samim igrama, aktivna grupa će imati mogućnost prikazivanja u umanjenom prozoru uz pojednostavljene informacije o aktivnostima korisnika.

Iako rad na poboljšanjima nije gotov, već ovaj mjesec bismo trebali dobiti iskaznice igrača koje će se pojavljivati klikom na prijatelja i dati nove opcije, a u budućnosti, na taj način ćemo moći ulaziti u njihove komunikacijske grupe, pozivati ih u nove i dodatno prilagođavati njihove iskaznice. Developeri su se pohvalili i poboljšanim pretraživanjem koje će prikazivati višestruke konekcije i zajedničke prijatelje, mogućnost pretraživanja na svim platformama i ispravnije informacije.

Uz to, dodana je opcija "Do Not Disturb", odnosno kada je ista uključena neće se pojavljivati pozivi za igranje i zahtjevi za prijateljstvom što je svakako nešto što ćemo često koristiti. S druge strane, šaputanja do sada nisu bila često korištena, pa je ova mogućnost privremeno izbačena dok ne pronađu način napraviti je funkcionalnijom. U svakom slučaju, dobre vijesti.