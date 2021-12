Epic Games Store krenuo s blagdanskom rasprodajom, svaki dan jedna besplatna igra

Kao i prošle godine, Epic Games Store je pokrenuo posljednju veliku rasprodaju ove godine koja donosi poprilične popuste, kako na stare, tako i na nove igre. Primjerice, svježi Far Cry 6 se nudi po cijeni od 38,99 eura, što je 35 posto niža cijena od regularne, Red Dead Redemption 2 možete nabaviti upola cijene po 29,99 eura, baš kao i Cyberpunk 2077 za kojeg smo rekli da je stasao u igru kakva je trebala biti prilikom izlaska, no to je već druga tema. U računicu valja uzeti i promotivne kupone s dodatnim popustom od 10 eura koji se automatski primjenjuju na svaku igru koja košta 14,99 eura ili više, a nakon svake kupnje dobit ćete novi i tako u nedogled.

No, to nisu sve dobre vijesti vezane uz Epic Games Store. Do sada nam je ovaj servis, u vidu besplatnih igara koje su se smjenjivale u tjednoj rotaciji, davao itekako dobar razlog da ga posjetimo barem jednom tjedno. U narednih 14 dana vrijede drugačija pravila koja nam idu na ruku, obzirom da je uvedena dnevna rotacija, pa nas tako svakog dana očekuje po jedna besplatna igra.

Trenutno je to Shenmue III, akcijski RPG od prije dvije godine, a novi će nam naslov biti ponuđen danas u 17 sati po našem vremenu. U svakom slučaju, posjetite Epic Games Store i do 6. siječnja pobacajte u košaricu sve što ste planirali do kada traje rasprodaja, jer slična promocija će uslijediti tek za par mjeseci.