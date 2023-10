Epic Games Store pokrenuo Halloween Sale 2023 i dijeli Eternal Threads i The Evil Within

Ustaljena smjena besplatnih igara na Epic Games Storeu je u laganom znaku Halloweena, te je u narednih tjedan dana moguće prisvojiti misteriozni Eternal Threads i horor The Evil Within

Servis Epic Games Store je pokrenuo prigodnu rasprodaju povodom Noći vještica, Halloween Sale 2023, koja traje do 1. studenog. Tijekom iste su gotovo sve igre tematski povezane s hororom i misterijama na popustima koji mogu iznositi i do 90 posto originalne cijene, poput primjerice Alan Wakea Remastered koji se u navedenom razdoblju nudi za samo 9,89 eura. Cijena svježih Dead Islanda 2 i Remnanta 2 je spuštena za 20 posto i iznosi 41,99, odnosno 39,99 eura, dok se Dying Light 2 Stay Human nudi upola cijene – samo 29,99 eura.

Obzirom da je jučer bio četvrtak, a znamo da je to dan u tjednu kada Epic Games Store objavljuje nove besplatne igre koje svi korisnici ovog servisa mogu uvrstiti u kolekcije bez naknade, red je da se osvrnemo i na njih. U prigodnom ozračju, ovaj put je došao red a misteriozni Eternal Threads i horor The Evil Within.

Eternal Threads je avantura u kojoj pratimo šest likova putem razgranatih odluka koje donose različite ishode. Ukoliko nam se neki od njih ne sviđa, lako se vratiti na ključnu točku i donijeti odabrati drugačiji ishod, te promatrati kako se stvari razvijaju.

Akcijski horor The Evil Within je pak po prvi put na ovakvoj promociji i premda ga kritika nije baš najbolje prihvatila, neki igrači ga poprilično hvale, posebice način na koji je prezentiran što možemo zahvaliti vođi tima Shinjiju Mikamiju, kreatoru serijala Resident Evil.

Uglavnom, u ulozi istražitelja Sebastiana Castellanosa pokušavamo doznati motive i pozadinu masovnih ubojstava, no u priču se upliću nadnaravne sile zbog kojih ćemo se morati više sakrivati nego se boriti protiv njih. Uz to, problem će nam stvarati okruženje koje će se mijenjati pred našim očima i nikad nećemo znati što nas očekuje iza slijedećeg ugla.

Prema najavi, idući četvrtak će The Evil Within i Eternal Threads naslijediti Tandem: A Tale of Shadows i The Evil Within 2, no o njihovoj pojavi ćemo vas na vrijeme obavijestiti.