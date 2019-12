Everreach: Project Eden, Rune II na sudu, In the Valley of the Gods na ledu i tako redom

Nova runda vijesti iz industrije videoigara donosi objavu o izlasku Everreacha: Project Eden igre kojoj je uzor bio otkazani Starcraft: Ghost, kao i nova sudska zavrzlama vezana uz nedavno objavljeni Rune II u kojoj izdavači tuže razvojni tim koji je za spomenuti naslov bio zadužen za niz prekršaja zbog kojih je po njihovim riječima igra podbacila. Uz to, In the Valley of the Gods kojeg smo trebali zaigrati je trenutno na čekanju jer su novi gazde zaposlili developere na drugim projektima, a zimske radosti stižu u Ubisoftov The Division 2 zajedno s beta testiranjem novog moda namijenjenog zagriženim fanovima, pa krenimo redom s iscrpnijim informacijama.

Objavljen Everreach: Project Eden

Izdavačka kuća Headup i razvojni tim Elder Games su objavili kako je njihov novi uradak Everreach: Project Eden krenuo u prodaju. Riječ je o pričom vođenom akcijskom RPG-u koji nas stavlja u ulogu Nore Harwood, pripadnice sigurnosne grupacije Everreach koja mora osigurati kolonizaciju planeta Eden i istražiti misteriozne incidente. Pri tome ćemo otkrivati tajne alijenskog svijeta i davno zaboravljene civilizacije, a da nam ne bi bilo dosadno pobrinut će se brojni neprijatelje koje ćemo rješavati kako u taktičkim borbama na tlu u kojima možemo iskorištavati teren, tako i vozilima. Uz to, elementi RPG-a omogućavaju preko 80 nadogradnji sposobnosti i opreme, a prema riječima developera, pred nama je osam sati čiste zabave čiju priču potpisuje Michelle Clough, scenaristice i bivša testerica dijaloga u trilogiji Mass Effect. Kad već spominjemo imena, recimo da je ekipu zaduženu za dizajn predvodio Mai-Anh Tran, umjetnik koji je radio na filmovima poput WarCrafta i Star Treka: Beyond, a dodatne detalje o Everreachu: Project Eden potražite ovdje.

Nesretni Rune II krenuo u sudnicu

Originalni Rune je bio solidna igra i mnogu su, baš kao i mi, od nastavka očekivali čudo. Što se očito nije dogodilo obzirom da je u konačnici Rune II ispao šlampavo odrađen naslov s gomilom problema što je kritika "nagradila" prosječnom ocjenom od samo 48 posto. Što je točno pošlo po zlu, ne znamo, no dio prljavog rublja je isplivao s detaljima sudske tužbe izdavača Ragnarok Games koji su se okomili na developere Human Head. U tužbi navode kako su developeri napravili direktnu štetu samoj igri jer su niti 24 sata nakon njenog objavljivanja objavili kako se raspadaju i redom prešli u novooformljeni Roundhouse Studio pod Bethesda Softworksom. Točnije Bethesda ih je kupila, a ekipa Ragnaroka tvrdi kako o pregovorima nisu bili obaviješteni, te je tempiranom objavom o prelasku u Bethesdu napravljena nemjerljiva šteta. Nadalje, spominju kako su prema dugoročnom dogovoru morali dovršiti igru i pružiti podršku nakon izlaska za što su primili milijune dolara, te umjesto da isprave stvar šurovali s Bethesdom iza leđa izdavača. Uz sve to, Ragnarok Games je navodno bio ucjenjivan od strane Human Headovih glavešina, Bena Gokeya, Christophera Rhineharta i Paula MacArthura koji im navodno nisu željeli predati dio koda igre bez dodatnih isplata na što isti nisu pristali. U svakom slučaju, čekamo odgovor bivšeg Human Heada.

In the Valley of the Gods na čekanju

Najavljen prije dvije godine od strane developera Campo Santo, tvoraca Firewatcha, In the Valley of the Gods očito nećemo dočekati ove godine kako je na kraju promotivnog videa bilo rečeno. Naime, u međuvremenu ih je kupio Valve koji su smatrali da je rad na spomenutoj igri manje važan od drugih projekata kojima se bave. Tako barem glasnogovornik Campo Santa kaže u novom službenom priopćenju u kojem navodi kako ih je Valve zaposlio na nekoliko naslova uključujući Half-Life: Alyx, VR izdanje popularne pucačine smješteno u događaje između prvog i drugog nastavka. Prema objavi, iskustvo koje su stekli radom na Firewatchu se pokazalo prilično relevantnim za Alyx, pa se početna prijateljska pomoć pretvorila u stalni posao. Neki od članova tima su pak pridruženi Dota Underlordsima, drugi su na Steamu, a u budućnosti, možda će se vratiti radu na In the Valley of the Gods o čemu ćemo biti obaviješteni "na uzbudljiv način" - ako do toga ikad dođe.

Tom Clancy's The Division 2 u zimskom ugođaju, dobiva i HC mod

Kao i mnogi drugi developeri, i Ubisoft je primicanjem godine kraju odlučio zimski ugođaj preseliti u svoje igre, konkretno govorimo o pucačini Tom Clancy's The Division 2. Prema službenom priopćenju, 10. prosinca će spomenuta biti nadograđena zakrpom 6.1 koja u igru donosi novi specijalni događaj pod imenom Situation: Snowball. Isti je vremenski ograničen do 7. siječnja, a tijekom trajanja će neki od najopakijih protivnika nositi kape Djeda Božičnjaka i nakon eliminacije iza sebe ostavljati ekskluzivne predmete poput oružja i snježnih gruda. Uz to, u neko doba će biti pokrenut Silent Night, događaj koji donosi mračniju zimsku tematiku i škrinje koje kriju 35 novih predmeta. Za otvaranje su potrebni ključevi, od kojih jednog dobivaju grači bez, tri oni sa sezonskom propusnicom, a dodatne škrinje je moguće kupiti kreditima. Usporedo s ovim snježnim događajima, zakrpa će označiti i početak beta testiranja novog Hardcore moda koji će i najiskusnije staviti na kušnju obzirom da je smrt u njemu trajna. Kriva procjena, vatra s više strana i desetak sati mukotrpnog napretka odlazi u vjetar. Simpatično.