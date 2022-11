Evil Dead: The Game i Dark Deity besplatni na Epic Games Storeu

Po ustaljenom rasporedu, Epic Games Store od jučer navečer dijeli dvije nove igre, Evil Dead: The Game i Dark Deity, a idući četvrtak naslijedit će ih odlični Star Wars: Squadrons

Kao i svakog četvrtka, na popularnom servisu Epic Games Store je došlo do smjene besplatnih igara koje svi s aktivnim korisničkim računom mogu uvrstiti u kolekcije i zadržati zauvijek. Ovaj put je red došao na asimetrični horor Evil Dead: The Game i manje poznati, no ništa manje zanimljiv, potezni RPG Dark Deity, a prema planu, idući tjedan će ih naslijediti samo jedna (ali vrijedna!) igra. Riječ je o odličnoj letačkoj arkadi Star Wars: Squadrons koja osim uzbudljive priče nudi i izvrsno multiplayer iskustvo u kojem smo svojedobno poprilično uživali.

Rađen prema istoimenoj franšizi, Evil Dead: The Game je objavljen u svibnju ove godine kao jedna od ekskluziva vezana uz Epic Games Store, što prevedeno znači da ga, barem trenutno, ne možete nabaviti na Steamu kojeg većina igrača još uvijek preferira. Kako god bilo, ovaj horor slijedi davno zacrtanu igrivost sličnih naslova, pa na jednoj strani imamo jakog protivnika koji svijet promatra iz prvog lica i pokušava drugoj strani zagorčati život na najbrutalniji mogući način.

Nasuprot njemu su četiri lika, svaki sa svojim specijalnostima koji moraju izvršiti niz zadataka kako bi pronašli izlaz iz ove noćne more. Iako nije najbolji predstavnik "četiri na jedan" žanra, u svakom slučaju je zanimljiv i zabavan, no samo ako ga planirate igrati s prijateljima ili neznancima s Interneta.

Druga besplatna igra koju od jučer možete ubaciti u košaricu je Dark Deity, strateški RPG koji bez ikakve sumnje ideje crpi iz starijih naslova koji su koristili pomicanje po mreži i grube animacije borbe uz priču u kojoj naš junak zajedno sa svojom ekipom nailazi na brojne izazove, kao i nenadane obrate. Ipak, moramo naglasiti kako je za razliku od primjerice Fire Emblema, Dark Diety nešto lakši obzirom da u njemu likovi poginuli u borbi ne nestaju zauvijek iz grupe, već im se nasumični atribut smanjuje za određeni postotak, no može nastaviti ovu avanturu.

Na raspolaganju nam je 30 likova koji imaju vlastite motivacije i osobnosti, a svakog možemo istrenirati za jednu od 54 dostupne klase kako bismo bili spremni za 28 poglavlja tijekom kojih će naši odabranici od novaka postati iskusni majstori.