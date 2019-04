Fallout 76 dobio novu zakrpu za nadogradnju Wild Appalachia

Bethesdin akcijski RPG Fallout 76 je od samog starta krenuo loše čega je svjesna i Bethesda koja je u par navrata priznala da su zabrljali, no kako i dolikuje, svako malo objavljuju nadogradnje i zakrpe kako bi stvari bile dovedene u red. Osma po redu zakrpa za nadogradnju pod imenom Wild Appalachia je dostupna od jučer i teži ovećih šest gigabajta za konzole, odnosno dva za PC. U istoj nas očekuje novi serijal zadataka pod imenom Lying Love koji započinje proučavanjem plakata "Sheepsquatch Ate My Brother" u Lewisburgu ili na nekim željezničkim postajama oko Appalachie. Ukoliko ste lijeni i ne hoda vam se do njih, plakat možete i kupiti u Atomic Shopu unutar igre, postaviti u vlastiti kamp i na taj način pokrenuti prvi u nizu scenarija.

Uz to, nadogradnjom je u samu igru je uvrštena nova instanca The Burrows, no trenutno ju je nemoguće pohoditi obzirom da u Bethesdinom priopćenju stoji kako će postati dostupna 16. travnja. Spomenuta je prema riječima autora iznimno teška i potrebna je grupa dobro opremljenih ratnika spremnih zaputiti se u podzemlje ispod Harper's Ferrya i istražiti zbog čega je Brotherhood of Steel u to područje poslao svoje najbolje snage. Survival način igranja koji je neko vrijeme dostupan u beta inačici je dodatno balansiran, pa je tako nagrada za eliminaciju suparnika smanjena s dvostrukog iznosa čepova u odnosu na njegov stupanj razvoja na 25 posto. Primjerice, ubojstvom lika na 60. nivou, ranije smo dobivali 120 čepova, dok je sada taj iznos smanjen na 15.

Promjene su doživjeli i trgovci, pa tako sada predstavnike svake frakcije izuzev Enclave možemo pronaći u prizemlju The Whitespring Resorta, dok je automatskim obrambenim sustavima povećan domet sukladno dometu oružja igrača, te im je povećana učinkovitost. Korisničko sučelje je također dobilo neke novosti poput novog uvodnog ekrana, određene dijelove opreme i oružja je moguće preimenovati po vlastitom ukusu, a sve ostale novosti pročitajte ovdje ukoliko vas zanimaju. Jednostavno ih je previše, baš kao i uočenih bugova koji se i pola godine nakon izlaska otkrivaju i ispravljaju, a zanimljivost je kako se ranije najavljena mogućnost kupovine alata za automatske popravke stvarnim novcem, što je izazvalo popriličnu zabrinutost među igračima, nigdje ne spominje, iako je njihovo uvrštavanje u in-game dućan najavljeno za neko doba nakon ove osme zakrpe. Možda su od tog genijalnog plana ipak odustali, barem se tome nadamo.