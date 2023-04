Flashback 2 napokon dobio okvirno vrijeme izlaska, stiže do kraja godine

Flashback ili kako je u SAD-u dobio puno ime, Flashback: The Quest for Identity, je objavljen davne 1992. godine i tijekom vremena je postao živa legenda koja se nerijetko spominje u izborima najboljih igara svih vremena. Iako je tri godine kasnije dobio i svoj nastavak Fade to Black, koji je bio nesumnjivo dobra igra, mnogi ga nisu smatrali pravim nasljednikom zbog prelaska u 3D svijet i akcijsku orijentaciju uz gotovo nikakve elemente platformera po kojem je original postao poznat. Premda je planirano nekoliko pokušaja novog oživljavanja ovog serijala, niti jedan nije zaživio izuzev remakea iz 2013. godine koji je doživio potpuni fijasko među igračima.

Tek 2021. stiže najava pravog nasljednika, Flashbacka 2, čiji razvoj predvodi Paul Cuisset, originalni tvorac i glavni odgovorni za original, u suradnji s razvojnim timovima Microidsa u Parizu i Lyonu, a osim njega okupljeni su i neki drugi članovi originalne postave, poput dizajnera igrivosti Thierrya Perreaua i skladatelja Raphaela Gesqua. Posljednje informacije o Flashbacku 2 slušali smo prošlog ljeta kada je odgođen, a novim promotivnim videom je napokon otkriveno i kada ga konkretno možemo očekivati. Prema istom, taj sretan trenutak je zakazan za studeni ove godine i tada bi ovaj akcijski platformer trebao zaživjeti u verzijama za konzole i PC koja ima i otvorene stranice na Steamu.

U ovom drugom dijelu, ponovo ćemo zaigrati ulogu Conrada B. Harta, mladog agenta koji će u 22. stoljeću kada je svijet napokon shvatio da može živjeti samo u miru i zajedničkim naporima probija granice našeg solarnog sustava, još jednom morati upogoniti A.I.S.H.A.-u, svoje legendarno oružje i sukobiti se s Morphovima koje je uspješno osujetio u planovima u originalu.

U popratnom opisu se ističe kako su autori ostali vjerni originalnom konceptu platformske akcije s mnogo istraživanja, rješavanja zagonetki i avanture, no osuvremenili su igrivost omogućavanje kretanja po trećoj osi, čime je Flashback 2 dobio etiketu 2.5D platformera. Kako god bilo, nadamo se da je studeni uistinu mjesec kada ćemo se vratiti na početke naših igračih karijera i uspjeti osjetiti onaj žar kojeg smo imali rješavajući tada neviđenu igrivost originala, koji se usput, na Steamu promotivno nudi za 99 centi.