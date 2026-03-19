Friendly Fire prvi u Europi dobio Riot Unlocked i ekskluzivni pristup novom Valorant agentu

Iz Friendly Firea navode da program donosi konkretne benefite igračima, osobito onima s novijim korisničkim računima koji sada mogu isprobati sav sadržaj bez dodatnih troškova

Lanac igraonica Friendly Fire objavio je da je u ožujku 2026. u svim svojim poslovnicama implementirao Riotov program Riot Unclocked, čime je postao prvi lanac igraonica u Europi koji je to učinio za League of Legends i Valorant.

Riječ je, naime, o programo koji korisnicima omogućuje dodatne pogodnosti tijekom igranja. U LOL-u to uključuje trenutačan pristup svim dostupnim championima bez potrebe za kupnjom, kao i korištenje oko 5.000 skinova bez naknade te aktivan XP boost na korisničkom računu.

Uz to, Friendly Fire je dobiæo i ekskluzivni rani pristup novom agentu u Valorantu pod nazivom Miks, koji će biti dostupan igračima u njihovim poslovnicama prije službenog globalnog lansiranja. Posebnost je što je riječ o prvom hrvatskom agentu u toj igri.

Program Riot Unlocked već je aktivan na svim lokacijama Friendly Firea.