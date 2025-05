FromSoft obećava konstantno balansiranje i ugađanje Elden Ring Nightreigna

Za dva dana stiže nam Elden Ring Nightreign, novo poglavlje proslavljenog Souls serijala poznatog po nepraštajućoj igrivosti u kojoj svaki krivi potez donosi ozbiljne posljedice, pa čak i trenutnu smrt. U dosadašnjim nastavcima praksa je bila da, u slučaju izazova kojeg ne mogu prijeći, igrači obično malo tumaraju i sakupljaju dodatno iskustvo, pa kad ojačaju, vraćaju se na problematičnog protivnika. Ukoliko ne uspiju ni tada, ne gube ništa, no u Elden Ring Nightreignu neuspjeh briše sav napredak i predmete koje su na putu do bossa igrači stekli sami ili kao grupa.

Dapače, obzirom na to da je ovaj nastavak više orijentiran na multiplayer, gomila parametara mora biti pravilno posložena kako bi igra bila dovoljno izazovna, ali ne i frustrirajuća za većinu. Primjerice, nebalansirano oružje može dovesti do prebrzog ubijanja opasnog protivnika koji u tom slučaju nema nikakvu svrhu postojanja, no isto tako može prouzročiti pogibiju čitave ekspedicije iako su sve napravili kako treba.

Kako u nedavnom intervjuu za portal GamesRadar objašnjava Junya Ishizaki, direktor razvoja igre, koliko god su uzbuđeni zbog skorog izlaska, toliko su i nervozni, te njegov tim konstantno radi na balansiranju i finom ugađanju svih dijelova. „Želimo da se igrači osjećaju ugodno i sretno u svakoj seansi, te se uistinu trudimo potaknuti osjećaj ugode i fino podešene igrivosti do samog kraja“, kaže Ishizaki i nadodaje da je to dugotrajan proces na kojem će raditi dok svi ne budu zadovoljni. Elden Ring Nightreign stiže na tržište 30. svibnja u verzijama za PlayStation 5, Xbox Series X i Series S te PC.