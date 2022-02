Gabe Newell: Želimo pomoći Microsoftu da dovede Game Pass na Steam

Game Passu raste popularnost, čega je svjestan i izvršni direktor Valvea, Gabe Newell, koji bi rado htio surađivati s Microsoftom u svrhu dovođenja njihove pretplatničke usluge na Steam.

„Mislim da to izgrađivanje pretplatničke usluge nije nešto što smatramo da moramo sami napraviti u ovom trenutku. Ali za Microsoftove kupce je to očito popularna opcija, a mi bismo bili i više nego sretni surađivati s njima da dobijemo to na Steamu“, rekao je Newell u intervjuu za PC Gamer.

Iako „Steam Pass“ nije u planu, Newell je napomenuo da su Valve i Microsoft još prije diskutirali o dovođenju PC Game Passa na Steam, ali se nikakav konkretan zaključak nije donio, što korisnicima ne ulijeva previše nade.

„Razgovarali smo dosta s ljudima iz Microsofta o toj temi. Ako njihovi kupci to žele, onda bi trebali smisliti kako to uistinu i ostvariti“, smatra Newell. Podsjetimo, Microsoft je još 2019. godine najavio da će distribuirati više Xbox Game Studio videoigara kroz Steam, ali njihov PC Game Pass i dalje je ekskluzivan za Microsoft Store te korisnike Windowsa.

To, dakle, znači da korisnici novog Steam Decka, neće moći pristupiti Microsoftovoj pretplatničkoj usluzi, jer nemaju instaliran Windows. U svakom slučaju, Steam i dalje dominira kad je riječ o videoigrama na PC-u, a kako piše The Verge, Microsoft je još prošlo ljeto objavio da je Valveova igraća platforma dobrodošla na Windows 11 app store.