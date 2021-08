Gamescom 2021 - Rezime 1. dana

Sajam Gamescom 2021 je umjesto u fizičkom obliku jučer otvoren u online izdanju, no to nije umanjilo interes igrača željnih novosti iz industrije omiljene im zabave

Dok su ranijih godina tisuće posjetitelja jurile u Njemačku na sajam interaktivne zabave Gamescom, globalna pandemija je još prošle godine natjerala organizatore na otkazivanje fizičkog oblika ovog događanja i preselila čitavu stvar na Internet. Ista priča se ponavlja i ove godine, a jučer je Gamescom 2021 otvoren uz prezentaciju igara koje će nas zabavljati u nadolazećim mjesecima i godinama, od kojih smo one najznačajnije odlučili izdvojiti.

Dan prije otvaranja sajma Microsoft je pustio Xbox Stream kojim nas je zagrijao za ostale prezentacije, a već smo pisali kako je veliki naglasak njihovih najava bio fokusiran na Microsoft Flight Simulator. No to je tek jedan od brojnih naslova koje su u najavi prezentirali, a ista je ugostila i nadolazeći Forza Horizon 5 čiji posebni promotivni video prikazuje neke ekskluzivne automobile koje ćemo moći provozati 9. studenog kada je najavljen izlazak za Xbox i PC.

Zanimljivo, prezentacija Microsofta nije započela nekim njihovim originalnim naslovom, već Dying Lightom 2 kojeg potpisuje Techland. Dying Light 2 nas vodi nekoliko godina nakon originala u kojem smo tumarali ogromnim gradom poharanim strašnim virusom koji je ljude pretvarao u zombije i neka daleko strašnija čudovišta zbog čega je oko njega podignut zid kako bi se spriječilo širenje zaraze. U ovom slučaju, zaraza je svuda oko jednog od posljednjih uporišta čovječanstva i polako prodire u njega, a kao da i to nije dosta, ljudi su umjesto da se udruže, razjedinjeni borbom za vlast. Autori obećavaju dvostruko više parkour poteza, a promotivni video s prikazom konkretne igrivosti pogledajte u nastavku.

Jedna od rijetkih novih igara iz Microsoftove prezentacije je Stray Blade, mračni akcijski RPG s naglaskom na istraživanje i borbu. Smješteni u zapuštenu drevnu dolinu, lutat ćemo ledenim spiljama, gustim šumama, vjetrovitim kanjonima i ruševinama negdašnjih civilizacija, a u svakom području će naš prolazak ostati zabilježen i svaka odluka donosi dalekosežne posljedice. Uz potpunu kontrolu poteza u borbama, svaka pobjeda donosi iskustveni napredak i ulaganje bodova u nove sposobnosti, a sve to imat ćemo priliku iskusiti na Xbox Seriesu X/S i PC-u.

Dugo smo čekali, no napokon i dočekali datum izlaska Halo Infinitea, novog poglavlja popularnog serijala koje ćemo zaigrati 8. prosinca na Xboxu i PC-u. Kao Master Chief, ponovo će budućnost ljudske vrste biti u našim rukama i susrest ćemo se s najopasnijim protivnicima do sada što je bilo i očekivano, no prelazak na free-to-play poslovni model proslavljenog multiplayera uz sezone s novim sadržajima i posebnim događanjima je nešto što nas je iznenadilo.

Obzirom na nedavnu punu najavu, Call of Duty: Vanguard sa svojim prvim prikazom igrivosti izazva najviše pažnje. U videu je prikazan mali dio solo kampanje u ulozi Poline Petrove, ruske snajperistice koja je karijeru prema specijalnim snagama započela u ruševinama Staljingrada. Prema prikazu, taj dio igre više nalikuje na kakav stealth horor nego na punokrvni FPS, no ne sumnjamo da će nam ekipa Sledgehamer Gamesa u nastavku kampanje mlade Poline i u pričama ostalih likova priuštiti akcije i preko glave. Kako smo pisali, Call of Duty: Vanguard stiže na tržište 5. studenog ove godine.

Sjećate li se totalno opaljenog Saints Rowa u kojem smo tamanili protivnike najčudnijim oružjima uključujući divovski dildo? Ekipa Volitiona za iduću godinu priprema novi nastavak serijala ili bolje rečeno reboot obzirom da je isti jednostavno nazvan Saints Row. Obzirom da smo u posljednjem nastavku postali vladari čitave galaksije i više nemamo što raditi, developeri su nas odlučili vratiti u prošlost, pa u njemu predvodimo skupinu kriminalaca Gen Z koji će pokušati zavladati Santo Ilesom, korumpiranim gradom nalik na Las Vegas. Kad već spominjemo Saints Row, najavu novog poglavlja prati i besplatnost Saints Rowa: The Third Remastered kojeg možete prisvojiti do idućeg četvrtka u sklopu tjedne rotacije besplatnih igara na Epic Games Storeu.

Majstori poteznog žanra, ekipa Firaxisa je najavila novu strategiju koja nastaje u suradnji s Marvelom. Marvel’s Midnight Suns bi se trebao pojaviti u ožujku iduće godine za PC i konzole, a ugostit će superheroje kao što su Iron Man, Captain America, Captain Marvel, Doctor Strange, Blade, Ghost Rider... Sama igrivost je potezna i inspirirana XCOM-om, no kako kaže Jake Solomon, vođe projekta i ujedno dizajner uspješnih i obožavanih igara XCOM: Enemy Unknown i XCOM 2, prilično različita od spomenutih.

Frontier Developments je obznanio kako Jurassic World Evolution 2, nastavak zabavne graditeljske strategije od prije tri godine, stiže na tržište 9. studenog. Temelj čini priča u kojoj dinosauri slobodno lutaju unutrašnjošću SAD-a, a nama je prepuštena briga o njima što uključuje genetske modifikacije, hranjenje, oprez glede hranidbenog lanca i tako redom. Jurassic World Evolution 2 dolazi s nekoliko načina igranja, uključujući Chaos Theory u kojem ćemo moći proživjeti neke scene iz filma Jurassic World: Fallen Kingdom, a za naraciju u igri su ponovo zaduženi Jeff Goldblum i Bryce Dallas Howard.

Na Gamescomu smo doznali i dobre vijesti za najmlađe igrače. Naime, potvrđeno je kako ćemo tijekom proljeća moći zaigrati Lego Star Wars: The Skywalker Saga, novo kockasto viđenje jedne od najpoznatijih franšiza. Spomenuto će nas odvesti kroz svih devet filmova, od The Phantom Menacea do The Rise of Skywalkera, i premda smo neke od njih odigrali u ranijim izdanjima LEGO serijala, u ovom slučaju je prerada napravljena iznova.