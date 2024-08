Najznačajnije najave i prezentacije prve večeri Gamescoma

Već nekoliko godina Gamescom slovi za najposjećeniji i najveći sajam industrije igara, pa ne čudi da je prva večer ovogodišnje manifestacije bila rezervirana za najave najistaknutijih nadolazećih hitova.

Kao ljubiteljima survivala, posebno nam je zapao za oko MMO Dune: Awakening, u kojem je istraživanje, izgradnja i preživljavanje smješteno u otvoreni svijet Arrakisa. Uz objavu novog videa s prikazom igrivosti u trajanju od pet minuta, ekipa iz Funcoma otkrila je da ga možemo očekivati već početkom iduće godine.

Bethesda je, s druge strane, objavila da akcijska avantura Indiana Jones and the Great Circle kreće u prodaju 9. prosinca, što je nešto kasnije od očekivanog, ali i dalje vrlo blizu. Uz priču koja će najpoznatijeg arheologa odvesti na sve strane svijeta, uz prepoznatljiv bič i pištolj, igračima će na raspolaganju biti i neki dodatni alati, poput fotoaparata i dnevnika, koji će, prema riječima autora, biti ključni za rješavanje zagonetki.

Nedavno najavljeni Civilization VII dobio je 11. veljače kao službeni datum izlaska, a u novom videu, koji po prvi put prikazuje konkretnu igrivost, primjetno je da se pomalo stripovska grafika posljednjeg nastavka vratila na ozbiljniji stil kakav su imali prethodnici.

Od značajnijih novosti, partije u novom poglavlju bit će podijeljene na tri duža vremenska razdoblja, nove civilizacije biramo na prijelazima tih razdoblja, gradovi se više ne šire automatski, već prema našim željama, rijekama napokon mogu ploviti brodovi i tako redom.

Pet godina nakon najave, Path of Exile 2 napokon je spreman za igrače. Doduše, isprva u programu ranog pristupa koji započinje 15. studenog, kako su objavili developeri iz Grinding Gear Gamesa. Prema viđenom, sve je na svom mjestu i ljubitelji akcijskih RPG-ova imaju razloga za nestrpljivost.

Serijal Call of Duty svjetski je poznat zbog multiplayera kojeg igraju milijuni igrača, no svako izdanje donosi i solo kampanju koja je u prošlosti kvalitativno oscilirala. Nakon prošlogodišnje pričice u Modern Warfareu III, prema svježem videu cijelog nivoa u Call of Duty: Black Opsu 6, koji stiže 25. listopada, izgleda da ove godine imamo dobar razlog za odigrati i taj dio igre. Iako je i dalje naglasak na međuljudskom napucavanju (i zombijima!), kampanja je tu, pa zašto je ne isprobati.

Taman kad je uvodna ceremonija trebala završiti, stigla je najava kojoj se nitko nije nadao. Naime, Take-Two i Hangar 13 najavili su četvrto poglavlje serijala Mafia pod punim imenom Mafia: The Old Country. Dodatni detalji bit će otkriveni tek tijekom prosinca, no zna se da će nas ovaj nastavak odvesti na Siciliju početkom 20. stoljeća, gdje ćemo aktivno sudjelovati u formiranju vjerojatno najpoznatije kriminalne organizacije.