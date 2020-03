Gasi se MapleStory 2, novi sadržaji za Dauntless, besplatni ključevi za Population Zero i tako redom

MapleStory 2 se gasi 27. svibnja, Dauntless dobio novi besplatni dodatak, dijele se ključevi za Population Zero, a Sea of Stars prikuplja donacije na Kickstarteru

Niti dvije godine od kada su pokrenuti na zapadnom tržištu, gase se serveri MMORPG-a MapleStory 2. Dauntless je pak dobio dodatak pod imenom Scorched Earth koji pred igrače stavlja još veće izazove, dok 5.000 sretnika može ugrabiti ključeve za finalnu verziju Population Zeroa, te isto toliko za beta testiranje koje je u tijeku. Iza imena Sea of Stars se pak krije nasljednik odlično prihvaćenog The Messengera, a spomenuti projekt trenutno prikuplja donacije putem kampanje na Kickstarteru.

Masovka kratkog vijeka

Dok je prethodnik nerijetko bio proglašavan kao pay-to-win MMORPG, MapleStory 2 je počivao na nešto drugačijem konceptu i kao takav privukao igrače svih uzrasta. Kao i kod gotovo svakog naslova ovog žanra, naglasak je bio na socijalnim elementima, te su igrači imali priliku zajednički pohoditi tamnice, prilagođavati vlastite virtualne domove, pa čak i sudjelovati u battle royale bitkama koje su naknadno uvrštene. Nažalost, sadržajno je igra bila jednostavno prekratka uz nedostatak završnih izazova što se odrazilo i na populaciju, poglavito onu na zapadnim serverima.

Naime, zbog nedovoljnog broja igrača, nešto manje od dvije godine nakon pokretanja, serveri diljem svijeta izuzev Kine i Koreje više neće biti dostupni. Prema službenoj objavi Nexona, zahvaljuju igračima na strpljenju, te unatoč njihovim naporima da ožive i obnove igrivost projektom New Leaf, došli su do zaključka kako neće moći ostvariti očekivanja igrača, te će 27. svibnja okončati njen životni vijek. Svi koji su do 11. prosinca kupili virtualna dobra iskoristiva u igri, ista mogu refundirati, dok je nova od sada nemoguće nabaviti, te su izbačena iz prodaje, a ova posljednja dva mjeseca će unutar same igre biti obilježena brojnim događajima kojima će se igrači oprostiti od MapleStorya 2.

Nova nadogradnja za Dauntless

Iza imena Scorched Earth krije se nadogradnja za free-to-play akcijski RPG Dauntless koja je od danas aktivna za sve platforme na kojima je spomenuti zaživio. Isti stavlja igrače pred seriju novih izazova u kojima će se suočiti s nizom čudovišta što će kulminirati borbom protiv Torgadora, najvećeg Behemotha koji je do sada u igri zastupljen. Isti osim klasičnih napada u svoju korist rabi i okruženje što ga čini iznimno opasnim, a njegovom eliminacijom naši junaci mogu doći u posjed nacrta za izradu legendarnih oružja.

Dauntless je nakon izlaska dobio prilično šarene ocjene i dok su ga neki uzdizali u nebesa, drugi su mu zamjerali praznjikavost, no obzirom da je igra besplatna uz opcionalne dodatke koje možete kupiti i koji će vam olakšati napredak, naš je savjet da je isprobate iz prve ruke uz napomenu kako je inačica za PC vezana uz Epic Games Store.

Population Zerom protiv Korone

Ekipa Enplex Gamesa je odlučila krenuti u borbu protiv korona virusa pokušajem zadržavanja igrača u sigurnosti doma na simpatičan način. Naime, kako su objavili na svojim stranicama, pokrenuli su inicijativu #GamesVersusVirus tijekom koje dijele 5.000 ključeva za trenutno i nadolazeća beta testiranja njihovog multiplayer survival RPG-a Population Zero, te dodatnih 5.000 za ključ finalne verzije koja bi se trebala pojaviti 5. svibnja uz napomenu kako je riječ o early access inačici koja će postupno biti nadograđivana do završnog oblika. Do svog ključa možete doći klikom ovdje nakon čega je potrebno obaviti par jednostavnih koraka poput stavljanja igre na listu želja na Steamu ili pak posjetiti njihove stranice na Facebooku.

Population Zero nas vodi u nimalo privlačan svijet u kojem će igrači imati 168 sati za popravak reaktora i pokretanje hibernacijske kapsule što neće biti nimalo lagan izazov obzirom na multiplayer orijentaciju igrivosti, a uz ostale igrače koji će pokušati isto, ni samo okruženje nije nimalo prijateljski raspoloženo. Dodatne detalje o svemu potražite na stranicama Steama i rezervirajte svoje mjesto u nadolazećim bitkama za opstanak.

Nasljednik The Messengera

Ljubitelj indie igara su prije dvije godine hvalili The Messanger na sva usta, te su njegovi developeri sasvim očekivano prionuli izradi nastavka. Isti se krije iza imena Sea of Stars i trenutno se nalazi u kampanji prikupljanja donacija na Kickstarteru uz završni cilj od skromnih 130 tisuća dolara kojeg su u par dana gotovo ispunili. Smješten u svijet ranije spomenutog prethodnika, Sea of Stars je zamišljen kao potezni RPG inspiriran retro naslovim iz devedesetih godina prošlog stoljeća, a sama igrivost je temeljena na zabavnim bitkama i neograničenoj slobodi istraživanja ovog fantazijskog svijeta. Dodatne detalje potražite na stranicama Kickstartera na kojima možete dati i svoj prilog kampanji.