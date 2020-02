GeForce Now dostupan svima, nekoliko novih trailera i igara u prodaji uz pokoju drugu novost

Umjesto da vam još više skratimo vijesti koje možete pročitati u nastavku, ovog puta ćemo spomenuti one o kojima nismo detaljnije pisali. Sony je otvorio službene PlayStation 5 stranice na koje nije stavio ništa konkretno i rečeno je kako ne žele otkrivati detalje dok ne vide što konkurencija ima za reći. Konkurencija u zelenom taboru, odnosno Phil Spencer, je pak rekao da ne smatra da su Microsoftu Sony i Nintendo konkurencija, već Amazon i Google, i sada po novome vjerojatno i GeForce Now, jer izgleda da će se usmjeriti na servise i pretplate. Posljednja stvar koja je vrijedna spomena je da će suosnivač Rockstar Gamesa, Dan Houser, nakon 22 godine napustiti studio u ožujku. Brat Sam ostat će u studiju i nastaviti s radom, a zašto točno Dan odlazi nije poznato.

Servis za streaming igara za koji je zaslužna Nvidia, GeForce Now, izašao iz bete

Nvidia već godinama radi na svom streaming servisu GeForce Now i već je jako dugo u fazi beta testiranja. Tome je sada došlo kraj i svi zainteresirani igrači, čak i u Hrvatskoj, mogu početi koristiti ovaj servis. Ponudom dva modela, besplatnog i onog za koji morate izdvojiti 5 američkih dolara mjesečno, velika su konkurencija Googleovom rješenju Stadia koje zasad nije opravdalo cijenu, kao što nije ni dostupno u velikom broju zemalja.

Još jedna značajna razlika između ta dva servisa je da GeForce Now vrijedi za igre koje već imate u svojim kolekcijama. I dalje postoje dvije kvake – prva je da igra mora biti podržana da je možete zaigrati i morate, naravno, imati dobru internetsku vezu. Sistemski zahtjevi izgledaju ovako:

Internetska veza – minimalno 15 Mbps, preporuka 25 Mbps i 5Ghz ako koristite WiFi

Bilo koje računalo sa sljedećom minimalnom konfiguracijom - 64-bitni Windows 7 ili novije verzije, 4GB RAM-a, dvojezgreni X86 procesor brzine 2.0 GHz i grafička kartica koja podržava DX11

Mac računalo koji ima minimalno macOS 10.10

Nvidia Shield TV – Base i Pro modeli iz 2015., 2017. ili 2019. godine

Android pametni telefon koji ima Android 5.0 i 2GB RAM-a

Preporučuje se Bluetooth kontroler (Shield, Razer Raiju, Razer Junglecat Mobile, Stellseries Stratus Duo)

Zasad se Nvidia usmjerila na pružanje glatkog iskustva na 1080p i 60 FPS-a, tako da podrške za 4K nema. Ako želite najprije isprobati besplatnu verziju, vjerojatno ćete morati čekati u virtualnim redovima i ograničeni ste na sesije od sat vremena i svakih 10 minuta dobivati podsjetnike koliko vam je preostalo vremena, a ako izdvojite novce za pretplatu, preskakat ćete redove, imati sesije od šest sati u komadu i još neke druge pogodnosti.

Prvi dojmovi su dosta pozitivni, a ako sami želite vidjeti o čemu se radi i kako to sve funkcionira, zaputite se na stranice koje je pripremila Nvidia za sve detalje. Vrijeme će pokazati kakvog će ovo utjecaja imati na Stadiu, koja nije imala najbolji početak, a Nvidia izgleda zna što radi s takvom ponudom.

Warcraft III: Reforged ima najnižu ocjenu korisnika na Metacriticu, Blizzard se baca na posao

Prošlog tjedna izašla je nova verzija kultne strategije Warcraft III, a ona je Blizzardu zadala prilične glavobolje. Trenutno i vjerojatno još veoma dugo će biti najgore ocijenjena igra od strane korisnika na Metacriticu. U vrijeme pisanja Warcraft III: Reforged ima ocjenu 0,5/10 i svoje nezadovoljstvo izrazilo je malo više od 26 tisuća igrača. Nakon prvog dana su već počeli stizati negativni komentari, izvještaji o bugovima, nedostatku nekih funkcionalnosti koje ima original i jednostavno lošem proizvodu. Kritičari su bili nešto blaži, ali je ocjena svejedno 60/100.

Blizzard je dosta brzo reagirao, pa su čak odlučili dijeliti povrat novaca svima koji nisu bili zadovoljni igrom bez dodatnih pitanja. Uz to su dodali kako će nastaviti raditi na igri i popraviti sve ono čime igrači nisu zadovoljni. Sudeći po inicijalnim reakcijama, ne čeka ih baš jednostavan posao, a s obzirom na poljuljanu vjeru u sposobnosti onih koji su na čelu studija posljednjih nekoliko godina bit će zanimljivo vidjeti kako će se ova priča odvijati. Za više informacija o Warcraft III: Reforgedu zaputite se ovdje.

Započela Kickstarter kampanja za Pathfinder: Wrath of the Righteous

Owlcat Games imao je velike planove za kompleksni RPG Pathfinder: Kingmaker i uglavnom ih je uspio ostvariti, samo ne iz prve. Prvo izdanje imalo je solidnu količinu bugova i nedostatak poliranja, no s vremenom i solidnim brojem besplatnih nadogradnji su uz pomoć povratnih informacija igrača popravili sve što su trebali. Unatoč početnim problemima, igra je ostvarila prilično dobar uspjeh, zbog čega su prije par mjeseci najavili da se spremaju pokrenuti Kickstarter kampanju za svojevrsni nastavak. To se sada dogodilo, a trebao im je samo jedan dan da dođu do cilja koji je sada i premašen.

Tražili su 300 tisuća američkih dolara za razvoj, u vrijeme pisanja i s još 34 dana do kraja kampanje prikupili su malo više od 406 tisuća. Kao i prva igra, i ova je temeljena na svijetu i pravilima istoimenog tabletop RPG-a, a u Wrath of the Righteous moći ćete birati između šest Mythic klasa – Angel, Demon, Lich, Trickster, Aeon i Azata. Kao što se očekuje od cRPG-ova, sve vaše odluke imat će velike posljedice na priču. Razvojni tim predviđa da će igra biti gotova to lipnja 2021. godine, a od verzija ponudit će onu za PC putem Steama i GOG-a. Za novosti vam je najbolje pratiti ono što će tim pisati na Kickstarteru, budući da su službene stranice još uvijek veoma skromne.

Doom Eternal, King's Bounty 2 i Atomic Heart dobili nove prikaze

Par timova pripremilo nam je nove prikaze igara o kojima već imamo neke podatke, a svaki koji ćete vidjeti u nastavku je progresivno skromniji. Portal IGN dobio je čast svim igračima pokazati kako izgleda prvih deset minuta u iščekivanom FPS-u Doom Eternal. Kao što smo već par puta pisali, s Doom Slayerom trebali smo se družiti u studenome prošle godine, no id Software i Bethesda pomaknuli su datum izlaska u ožujak. Ako želite sami iskusiti igru, preskočite video, ako ne, možete saznati kako izgleda sam početak igre koja stiže 20. ožujka na PC, PlayStation 4, Xbox One i Switch uz Doom 64 koji će istog dana postati dostupan. Kako izgleda pakao na Zemlji u novom izdanju saznajte na službenim stranicama.

Strateška igra na poteze King's Bounty izašla je davne 1990. godine i nakon toga samo dobila spiritualni nastavak koji je izašao 2007. godine. Izdavač i razvojni tim iz Rusije, 1C Entertainment, bio je zadužen za njega, kao što su sada zaduženi za izradu King's Bounty II. Ipak, za novu igru su htjeli nešto drugačije, pa u prvom prikazu možemo vidjeti RPG elemente kao i raznolike puteve u kojima možete odvesti priču. Tim će kroz Developer Diary svako malo dijeliti novosti za King's Bounty II, a planiraju izdati igru ove godine za PC, PlayStation 4 i Xbox One. Kažu da ovime žele privući nove igrače, ali istovremeno žele da i ljubitelji prijašnjih igara budu zadovoljni i potrudit će se da to tako i bude. Ako želite biti u toku, možete dodati igru na popis želja na Steamu ili pratiti ove stranice.

O posljednjoj igri smo čuli prvi put prije par godina i još uvijek izgleda jako zanimljivo, ali još uvijek nemamo baš previše detalja. Iza FPS-a sličnog serijalu BioShock koji ima ime Atomic Heart stoji ruski razvojni tim Mundfish koji ima prilično velike ambicije, a kao i za Doom Eternal, IGN je zadužen za objavljivanje novosti vezanih uz igru. Ovog puta su dobili kratak novi trailer kojim tim potvrđuje da dalje marljivo radi, unatoč nekim kontroverzama oko razvoja koje su se spominjale (otkazi, lažne snimke, nekompetentnost onih koji vode studio). Ova igra koja se odvija u alternativnoj i bizarnoj viziji Sovjetskog Saveza već dugo ima stranice na Valveovom servisu, pa možete pratiti razvoj događaja tamo, na službenim stranicama ili na društvenim mrežama kao što su Twitter i Facebook.

Darksburg, Hellpoint, Moving Out i Daemon X Machina dobili datume izlaska

Što se novih datuma izlaska tiče, dobili smo informacije za četiri igre. Prva je novi projekt razvojnog tima Shiro Games, koji su najpoznatiji igračima po strategiji Northgard, dok oni koji više vole indie igre možda znaju za Evoland i nastavak. I u novoj igri odlučili su se za nešto drugačije, pa pripremaju Early Access za kooperativnu akcijsku igru Darksburg. Iako bi im bilo draže da igrate s drugima, možete to i sami, a dočekat će vas horde „zaraženih“ koji napadaju istoimeni grad iz naslova. Ova verzija igre postat će dostupna 12. veljače i sadržavat će četiri Survivora, pet mapa, kooperativne i PvP modove, te brojne načine za razvijanje omiljenog vam junaka. Zasad nisu rekli kada planiraju izdati konačnu verziju, ali sve što su objavili možete proučiti na Steamu.

Znanstveno-fantastični RPG Hellpoint uspješno je pronašao sredstva za razvoj putem Kickstarter kampanje, a tim Cradle Games kaže da njihov uradak sliči onima za koje je zaslužan FromSoftware. Uz to dodaju da se radi o napetom, mračnom iskustvu koje se odvija na napuštenoj svemirskoj postaji koja se nalazi blizu supermasivne crne rupe. Uz Dark Souls, kao uzori se spominju Dead Space, te filmovi Hellraiser i Event Horizon, a da ne morate patiti i biti u strahu sami, u pripremi je kooperativni multiplayer sa split-screen i online podrškom. Datum izlaska glasi 16. travnja za PC, PlayStation 4, Xbox One i Swich, a sve što su bili spremni podijeliti do sada nalazi se na službenim stranicama.

Još jedna igra za ljubitelje kooperativnog igranja i suradnje je Moving Out. Team17 preuzeo je izdavačke dužnosti za timove SMG Studio i DevM Games koji su pripremili nešto u stilu serijala Overcooked! samo s pokućstvom. Zgrabite jednog ili još troje prijatelja i posjetite grad Packmore u kojem se svima žuri s iseljenjem. Vi ste jedan od zaposlenika tvrtke Furniture Arrangement & Relocation Technicians, koje su timovi dražesno skratili na F.A.R.Ts, uredit ćete izgled svojeg virtualnog čovječuljka po želji i baciti se na posao. Igra je namijenjena svima, jer postoje brojne opcije podešavanja težine – za one koji žele ostvariti što bolje rezultate i biti što efikasniji, kao i za one koji žele nešto ležernije i zabavno iskustvo. Seljenje započinje 28. travnja na PC-u, PlayStationu 4, Xboxu One i Switchu, a za sve detalje bacite oko ovdje.

Posljednja igra koju ćemo danas spomenuti je Daemon X Machina, akcijska igra s mechovima na kojoj su surađivali producent serijala Armored Core, Kenichiro Tsukuda, i poznati umjetnik Yusuke Kozaki. Također ćemo spomenuti da je ovo bila ekskluziva za Nintendo Switch koja će to prestati biti 13. veljače kada putem Steama izađe za PC. Ako želite u ogromnom mechu spašavati čovječanstvo od umjetne inteligencije u nabrijanim borbama možete od sada, pa do 20. veljače na Valveovom servisu igru nabaviti po 20 posto nižoj cijeni, odnosno 47,99 eura. Kad završite s pričom, možete uskočiti u 1v1 ili 2v2 Versus modove ili u kooperativnom modu za maksimalno četiri igrača boriti se protiv Colossal Immortalsa i istraživati njihove baze za razne nagrade. Ono što ne piše na Steamu, piše na službenim stranicama ako vam treba više detalja.

U prodaji Zombie Army 4: Dead War i The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics

U odnosu na prošli pregled koji smo pisali, odlučili smo preskočiti indie igre, kojih i dalje izlazi previše svakog dana. Umjesto toga vam možemo reći da ima dvije malo veće koje možete zaigrati. Prva vas šalje u 1946. godinu i ratom razorenu Europu koju je uništila zombi verzija Adolfa Hitlera. Iako je u prijašnjim nastavcima završio u paklu, njegove horde hodajućih mrtvaca nisu gotove s pohodima. Kao i Zombie Army Trilogy prije njega, Zombie Army 4: Dead War ubacuje kooperativno igranje za maksimalno četiri igrača uz sve standardne stvari – kampanja, hrpa oružja, veliki leveli raštrkani po Europi, poznati X-ray Kill Cam u kojem vidite točno kako metak raznosi dio koji pogodite i novi sustav napretka. Novi Zombie Army dostupan je za PC (Epic Games Store ekskluziva), PS4 i Xbox One u tri verzije, a što svaka sadržava i po kojim se cijenama prodaju možete vidjeti ovdje.

Iako vjerojatno neće ući u svačije kriterije „većih igara“, budući da je temeljena na seriji i nedavno ponovno oživljena zahvaljujući Netflixu, spomenut ćemo The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics. Radi se o strateškom RPG-u temeljenom na novoj verziji u kojoj ćete postati vođa pokreta otpora Gelflinga i pomoći im da se otarase zlikovaca imena Skeksis. Tim je pripremio brojne lokacije na kojima će se odvijati više od 50 jedinstvenih taktičkih scenarija, četiri lika od kojih su neki preuzeti iz serije i hrpa novih i poznatih saveznika koje možete regrutirati. Ova je igra dostupna za PC, PlayStation 4, Xbox One i Switch, a na svim platformama možete je nabaviti za 17,99 eura. Sve što je razvojni tim objavio nalazi se na ovim stranicama.

Fallout 76 za dva mjeseca stiže na Steam

Kao što ni Blizzardu ne ide baš najbolje, s posljednjih par uradaka se nije usrećila ni Bethesda - što kao izdavač, što kao razvojni tim. Igra koja je definitivno najgore prošla je njihov prvi pokušaj ulaska u MMO vode uz Fallout 76. Od izlaska krajem 2018. godine nisu baš daleko dogurali, a svakom novom nadogradnjom razljutili su nekog. Ipak, od rada na ovom multiplayer RPG-u smještenom u njihovom voljenom post-apokaliptičnom svijetu nisu odustali i sada su najavili novu nadogradnju uz vijesti o novoj verziji igre.

Za Wastelanders tim kaže da je najveća nadogradnja od izlaska igre i ukratko ubacuje sljedeće: novi glavni quest i dorađene originalne misije, NPC-jevi kojih po prvom planu u igri nije trebalo biti, nova stvorenja i oprema, drugačiji sustav reputacije i donošenja odluka koje će imati utjecaj na svijet oko vas. Uz ovo, Bethesda je objavila da će istog dana kada izađe ova nadogradnja, 7. travnja, Fallout 76 postati dostupan za igranje i putem Steama. Do sada je izdavač inzistirao na svojem Launcheru, ali će zainteresirani igrači moći igrati na Valveovom servisu. U kojem je stanju Fallout 76 i što sve igra sadrži, možete saznati putem službenih stranica. Osim za PC, Fallout 76 je dostupan za PlayStation 4 i Xbox One.