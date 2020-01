Warcraft III: Reforged, Ghost Recon Breakpoint, Code Vein i vijesti vezane za par drugih igara

Osim novosti koje su vezane uz tri igre koje smo spomenuli u naslovu, od kojih je jedna u prodaji, a dvije dobile nove sadržaje, par drugih timova je pripremilo vijesti za svoje igre. Odlična strategija Northgard dobila je još jedan klan, razvojni tim Perfectly Paranormal i u drugom svojem uratku nastavlja s bizarnostima, Colin McRae se vraća u Codemastersove igre kroz DLC za Dirt Rally 2.0 i nova igra u serijalu Dungeon Defenders uskoro kreće u Early Access.

Warcraft III: Reforged dostupan za igranje

Prije dvije godine je Blizzard prvi put spomenuo da rade na moderniziranoj verziji kultne strategije Warcraft III. Put princa Arthasa nije nimalo lijep ni lagan, ali ako ga želite opet proživjeti, možete to napraviti kroz Reforged verziju igre koja je od sada dostupna za PC. Ova revolucionarna strategija dolazi u paketu s izvrsnom ekspanzijom The Frozen Throne čime se broj kampanja penje na sedam i misija na 60.

Službene stranice na Battle.netu, gdje možete kupiti novu verziju igre stare 18. godina, kažu da je ovo „remake u punom smislu riječi i uključuje detaljne grafičke promjene“. Osim toga su ubacili i neke društvene dodatke, poboljšan matchmaking „i još puno toga“. Igrači se, prema prvim dojmovima koji kruže internetom, ne bi baš složili s njima – Warcraft III: Reforged navodno je prepun bugova i ne baš toliko značajno poboljšan u odnosu na original. Blizzard se zasad nije oglasio, pa možda prije nego što platite osnovnu verziju 30 eura, pratite situaciju sa zakrpama. Sve što je Blizzard objavio o Reforgedu, možete proučiti ovdje.

Terminator stigao u Ghost Recon Breakpoint

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint nije imao baš najbolji početak, ako ćemo se blago izraziti. Nova igra u tom taktičkom TPS serijalu dobila je prilično loše ocjene i po svemu bila gora od prethodnika Wildlands, te razlog zbog kojeg je Ubisoft odlučio promijeniti pristup izdavanju igara i odgoditi nekoliko naslova koji su imali datume izlaska kako bi bili sigurni da se to neće ponoviti. Ipak, u stilu po kojem su postali poznati posljednjih nekoliko godina, nakon klimavog početka nastavili su s razvojem, krpanjem i izdavanjem novog sadržaja. Tako da sada svi oni koji se na fiktivnom otoku bore protiv narkokartela imaju još jedan problem – Terminatora.

Radi se o besplatnom dodatku koji ubacuje nekoliko misija, neprijatelja i dijaloge inspirirane originalnim filmom iz 1984. godine, pa neovisno o tome igrate li na PC-u, PlayStationu 4 ili Xboxu One možete vidjeti o čemu se radi. Sadržaj možete iskusiti sami ili kooperativno, a Terminator Live Event traje do 6. veljače. Upravo zbog problematičnog izlaska igre u rujnu prošle godine, izdavač se odlučio na besplatne dodatke i nadogradnje, a tako će i nastaviti. Više detalja o Terminatoru i nagradama koje možete skupiti za uspješno rješavanje misija pronaći ćete ovdje, dok se sve ostalo o osnovnoj igri nalazi na ovim stranicama.

Prvi DLC za Code Vein u prodaji

Igra u nekim krugovima poznata kao anime Dark Souls s vampirima, odnosno pravog imena Code Vein, izašla je krajem rujna prošle godine i igrači su bili prilično zadovoljni onime što im je Bandai Namco pružio. Izdavač je uz osnovnu igru odmah najavio i Season Pass, a sada oni koji su ga kupili ili koji ga misle nabaviti mogu zaigrati prvi dodatak.

Iza imena Hellfire Knight krije se nova priča na čijem će vas kraju dočekati novi boss koji ima isto ime kao i naziv samog DLC-a. Uz to, tim je pripremio novi „Blood Code“, tri nova oružja i par kozmetičkih dodataka za vaše fiktivne drugove. Kada završite s tim, možete zakoračiti u The Fiery Oblivion – novo područje namijenjeno za one koji se žele boriti protiv teških neprijatelja. Za kraj je Bandai Namco napomenuo da novi sadržaji stižu u veljači i ožujku nakon čega nema planova za dodatno proširivanje ovog akcijskog RPG-a. Ako želite vidjeti post-apokaliptičnu verziju našeg svijeta s vampirima i bujnim poprsjima, Code Vein možete nabaviti za PC, PlayStation 4 i Xbox One. Više informacija o osnovnoj igri, ako ih trebate, pronaći ćete na službenim stranicama.

Šašavi platformer Helheim Hassle izlazi uskoro

Indie igara i dalje ima jako puno, pa je važno da se nekako istaknete. Tim Perfectly Paranormal nam je, osim imenom svojeg studija, zapeo za oko svojim projektom Helheim Hassle. Ovaj opis će vam najbolje dočarati što vam se sprema ako odlučite nabaviti igru: „Igrajte kao Bjørn, koji je Viking i pacifist, i koji može odvajati i kombinirati svoje udove po želji kako bi riješio kompleksne zagonetke i izvukao se iz neugodnih situacijama koje uključuju Nordijske bogove, gobline, zmajeve i ljute kosture“.

Budući da im je prva avantura Manual Samuel također bila prožeta crnim humorom i bizarnostima, nije neobično da su nastavili u tom stilu. Ova avantura s platformerskim elementima i naglaskom na priču sastoji se od 14 levela koji kriju 70 misija, a za rješavanje svake ćete morati kombinirati različite dijelove tijela. Tim nije bio spreman objaviti točan datum izlaska, ali su rekli da Helheim Hassle stiže na PC, Xbox One i Switch početkom godine (što ne traje još dugo) i kako će nedugo nakon toga izaći i verzija za PlayStation 4. Ako ste zainteresirani, igru možete dodati na popis želja na Steamu ili pratiti Twitter i Facebook profile kako biste bili u toku. Sve ostalo vezano uz igru možete pročitati ovdje.

Novi dodatak za strategiju Northgard u prodaji

Vikinška strategija Northgard, iza koje stoji nezavisni francuski tim Shiro Games, ostvarila je prilično dobar uspjeh, zbog čega je osim besplatnih nadogradnji dobila solidnu količinu novih DLC-ova. Od sada je dostupan još jedan punog imena Himminbrjotir: Clan of the Ox.

Kao što mu ime kaže, barem ovaj drugi dio koji je lakše za razumjeti, novi dodatak ubacuje još jedan klan koji je prema ekipi Shiro Gamesa poznat po nevjerojatnoj snazi i velikom apetitu. Vođa im je Torfin, seljaci su otporniji, veći i jedu više nego oni u drugim klanovima, što im daje razne bonuse. Glavešina Torfin je također prilično moćan i ima svoje posebne vještine s kojima će terorizirati protivnike. Northgard možete zaigrati na PC-u i konzolama, ali ćete novi DLC trenutno naći samo na računalima. Clan of the Ox prodaje se za 4,49 eura, kao i druga četiri klana koja su izašla kao dodatak. Sve drugo o Northgardu možete pronaći ovdje.

Dungeon Defenders: Awakened ulazi u Early Access krajem veljače

Razvojni tim Trendy Entertainment je u serijalu Dungeon Defenders spojio tower defense i RPG s kooperativnim igranjem. Prvu igru mogli ste kupiti i zatim kozmetičke dodatke kupovati kao DLC-ove. Za nastavak je tim odlučio koristiti F2P model s mikrotransakcijama, a treća igra u serijalu koji je započeo prije deset godina će uskoro krenuti u Early Access.

Trendy Entertainment postao je Chromatic Games, a Dungeon Defenders: Awakened omogućit će vam da odaberete jednu od četiri klase i sami ili u grupama s još maksimalno troje ljudi pod svaku cijenu obranite kristal. Kao i do sada, svoje ćete junake levelirati, skupljati loot i boriti se protiv hordi nadolazećih neprijatelja. Iako će igra najprije biti dostupna kroz Early Access, tim je na Steamu napisao kako će taj period biti izuzetno kratak. Konačna verzija trebala bi biti spremna do kraja 6. mjeseca i izaći još i za Switch, dok će portovi za Xbox One i PS4 izaći par mjeseci nakon toga.

Dungeon Defenders: Awakened moći ćete putem Valveovog servisa zaigrati od 21. veljače, a već sada putem njihovih stranica možete nabaviti tri verzije igre - standardnu za 40 američkih dolara, Defender Deluxe za 50 američkih dolara ili The Prestigious verziju za 60 američkih dolara. Sve ostalo što je tim bio spreman objaviti nalazi se na ovim stranicama.

Dirt Rally 2.0 dobiva Colin McRae DLC

Malo manje od godine dana prošlo je otkad je Codemasters izdao još jednu trkaću reli igru. Ovaj razvojni tim su stariji igrači i ljubitelji virtualnih jurnjava asocirali s vozačem imena Colin McRae, dijelom i zato što je njegovo ime bilo u nazivu igara. Od tada je prošlo puno godina, ali se Codemasters sjeća svojih početaka i uskoro će izdati DLC s tim cijenjenim imenom i prezimenom u nazivu.

Colin McRae: Flat Out Pack ubacit će sadržaje, lokacije i rute koje je taj čovjek vozio, kao i njegov Subaru Impreza S4 Rally i Subaru Legacy RS. Dodatak će 24. ožujka dobiti svi oni koji su kupili Season Pass ili Deluxe verziju igre, a sve verzije igre se trenutno prodaju po nižim cijenama na Steamu ako ste zainteresirani. Osim na PC-u, Dirt Rally 2.0 možete igrati na PlayStationu 4 i Xboxu One. Ako vam treba više informacija o tome što sve ova trkaća igra donosi, sve ćete ih pronaći na službenim stranicama.