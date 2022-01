God of War ponovo vodeći po prodaji na Steamu, servisu kojeg koristi sve više igrača (17.1. - 23.1.)

Steamova ljestvica najprodavanijih naslova u proteklih tjedan dana je ponovo u znaku portova s konzola. Na vodećoj se poziciji kao i prošli ponedjeljak našao God of War, inače tri godine staro izdanje za PlayStation koje je na PC-u zasjalo u punom sjaju. Kad ga već spominjemo, recimo da je God of War po broju istovremenih igrača već prvi dan nakon izlaska, 15. siječnja, nadmašio Horizon Zero Dawn koji je do tada slovio kao najigranija Sonyjeva igra s 56.557 igrača u isto vrijeme, no Kratosove dogodovštine su u trenu podigle ljestvicu na 73.529 avanturista.

God of War u stopu slijede Monster Hunter Rise i Ready or Not, baš kao i prošli tjedan, a na ljestvicu najprodavanijih su se ugurale i predbilježbe za čak tri naslova, među kojima i one za Total War: Warhammer III.

Dva tjedna nakon što je broj istovremenih korisnika Steama premašio 28 milijuna, ovaj servis bilježi novi rekord koji je za gotovo milijun duša veći.

Točnije, jučer u poslijepodnevnim satima je na Steamu bilo prijavljeno 29.198.370 korisnika, a najviše se igraju Counter Strike: Global Offensive, Dota 2, te PUBG koji je, kako smo pisali, od nedavno prešao na free-to-play poslovni model koji je u ovaj battle royale privukao mase novih igrača.

Zanimljivost je kako je na četvrtom mjestu najigranijih kartaški Yu-Gi-Oh! Master Duel koji je nadmašio poslovično razvikane hitove kao što su GTA V i Apex Legends, no obzirom na popularnost ove franšize, tako nešto nas ni ne čudi.