God of War za PC zakazan za siječanj, sreći nema kraja

Nakon što je Horizon Zero Dawn probio led i postao prva igra rađena ekluzivno za PlayStation koja je prebačena na PC, te na istom ostvarila ogroman uspjeh, stvari se zahuktavaju. Uslijedio je Days Gone, koji nam je na PC-u legao čak bolje nego izvornik, a kao naredni naslov koji će biti prilagođen ovoj platformi odabran je God of War iz 2018. Ovaj serijal je tradicionalno vezan uz PlayStation od pamtivijeka, pa je ova odluka više nego znakovita i u budućnosti je izgledno očekivati dodatna pojačanja s bratskog nam PlayStationa, a jučer je ekipa iz Santa Monica Studija objavila kako God of War stiže na PC 14. siječnja.

U prigodnom priopćenju se navodi kako je do sada posljednje izdanje God of Wara za PS4 prodano u preko 19,5 milijuna primjeraka i autori jedva čekaju predstaviti ga potpuno novoj skupini igrača na PC-u uz primarni cilj naglaska na iznimnim sadržajima koje su kreirali i iskorištavanje moćnog hardvera za grafički impresivnu igru koja će na novoj platformi svakoga oduševiti. Inačica za PC donosi čitav niz grafički predefiniranih postavki i opcija kojima možemo dodatno prilagođavati igru na našim konfiguracijama, pri čemu valja spomenuti kako će God of War od samog izlaska podržavati Nvidijin Deep Learning Super Sampling (DLSS) dostupan na grafičkim karticama serije RTX, kao i njihovu tehnologiju Reflex, što će sve zajedno rezultirati iznimnim performansama.

Uz grafička poboljšanja, dodana je i podrška za 21:9 monitore, kao i mogućnost potpunog redefiniranja kontrola na tipkovnici kako bi igrači mogli prilagoditi upravljanje uobičajenim postavkama u drugim igrama. Dakako, podrška za kontrolere nije nikad bila upitna, a predbilježbama koje su otvorene na Steamu igrači dobivaju nekolicinu kozmetičkih poklona kojima mogu ukrasiti glavne junake ovog mitološkog epa.

Kad ih već spominjemo, prisjetit ćemo se kako se priča o negdašnjem Grčkom bogu Kratosu nastavlja nakon smrti njegove druge žene koja mu je podarila sina Atreusa. Otac i sin kreću ispuniti posljednju želju Atreusove majke i prosuti pepeo na najvišem vrhu devet svjetova, no pritom dakako upadaju u nevolje zbog čega slijedi sukob s čudovištima i božanstvima iz nordijske mitologije. Kako god bilo, isprobat ćemo God of War i na PC-u, u što nikad nismo ni posumnjali, a napomenut ćemo i kako iduće godine stiže i nastavak, God of War Ragnarök, trenutno najavljen za PS4 i PS5, no nikad se na zna, možda nenadano sleti i na PC.