Godfall hardverski zahtjevi, Animal Farm idući mjesec, novi prikaz kampanje Call of Dutya

Manje od deset dana dijeli nas od akcijskog RPG-a Godfall kojem u verziji za PC sada znamo i hardverske zahtjeve, dok se prvi vlasnici PlayStationa 5 takvim sitnicama ne trebaju zamarati. Orwellova Životinjska farma će prema planu autora interaktivnog izdanja idući mjesec postati dostupna putem Steama, što dakako nije razlog da je ne pročitate u izvornom obliku, dok ljubitelji Call of Dutya imaju priliku pogledati brzinske prikaze tri misije iz nadolazećeg poglavlja Black Ops Cold War.

Godfall za PC

Izdavačka kuća Gearbox Publishing se zajedno s developerima Counterplay Games ubrzano priprema za 12. studeni kada bi trebali objaviti svoj novi uradak Godfall. Riječ je o akcijskom RPG-u smještenom u fantazijski svijet u kojem kao jedan posljednji vitezova Reda pokušavamo spriječiti apokalipsu na brutalan način. Na raspolaganju nam je pet različitih klasa oružja koje su pak povezane s dodatnom opremom koju naš junak nosi, dok je sama igrivost opisana kao looter-slasher, odnosno u istoj nas očekuje gomila intenzivnih sukoba, poglavito bliske borbe, kao i hrpa plijena koji ostaje iza protivnika što će nam pomoći u nadolazećim avanturama.

Uz solo igranje, Godfall omogućava kooperativni napredak od četiri igrača, a osim na PlayStation 5, Godfall ranije navedenog datuma stiže i na PC za kojeg su objavljeni hardverski zahtjevi i to na Epic Games Storeu obzirom da je riječ o još jednom naslovu ekskluzivno vezanom uz spomenuti servis. Konkretno, kao minimum se navodi AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core I5-6600, 16 gigabajta RAM-a i grafičke AMD Radeon RX 580, 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1060, 6GB, dok je preporuka računalo koje pogoni Ryzen 5 3600 / Intel Core I7-8700 sa 16 giga memorije i grafikom Radeon RX 5700 XT, odnosno GeForce GTX 1080 Ti. Godfall je dostupan u tri izdanja, Standard, Deluxe i Ascended Edition, a igrači koji ga kupe prije izlaska kao bonus dobivaju Godfall Starter Pack s nekim predmetima koji će im olakšati prve korake u ovoj brutalnoj avanturi.

Orwell's Animal Farm u prosincu

Davne 1945. godine George Orwell je napisao poučnu novelu Životinjska farma koja je naknadno postala dio obavezne lektire u brojnim zemljama. Ekipa Neriala je pak "životinjsko" viđenje totalitarnog društva odlučila preraditi u interaktivni oblik i idući mjesec spremaju izlazak Orwell's Animal Farm, avanture u kojoj će, kao i u knjizi, životinje preuzeti društveno uređenje nakon što su se oslobodili ljudskih gospodara. Tijekom igranja ćemo se susresti s brojnim situacijama na način kako je ovo utopijsko društvo zamislio sam Orwell, ali i nekim novim momentima inspiriranim stvarnim svjetskim događanjima.

Da ne duljimo, Orwell's Animal Farm nam daje odriješene ruke u zadavanju poslova ostalim životinjama, nadogradnji njihovih staništa, određivanju zakona i samoj propagandi kojom ćemo im puniti umove. Na putu stvaranja idealnog društva potrebne su i određene žrtve, a odluka o tome tko će na tom putu propasti, a tko u konačnici biti "ravnopravniji od ostalih" je samo na nama. Orwell's Animal Farm će 10. prosinca postati dostupan putem Steama.

Dio kampanje CoD: Black Ops Cold Wara

Od izlaska novog CoD-a, punog imena Call of Duty: Black Ops Cold War, nas dijeli točno deset dana, a ekipa Raven Softwarea nas je odlučila pobliže upoznati s dijelom solo kampanje koju će sadržavati. Prije no što nabacimo linkove na video uratke Amsterdam Flythrough, Vietnam Flythrough i KGB Flythrough koji prezentiraju misije Nowhere Left to Run, Fracture Jaw i Desperate Measures iz kampanje, recimo da je priča direktni nastavak one iz originalnog Black Opsa s vremenskim odmakom od trinaest godina.

Kako kaže Dan Vondrak iz Raven Software koji na igri rade, kao velikim fanovima Black Opsa prvi im je cilj bio vratiti pobjednički trio "Woods, Mason i Hudson", ali i predstaviti neke nove likove čije će osobnosti i odnose igrači otkrivati napretkom. Moramo spomenuti da video zapisi koji slijede sadrže i neke spoilere, pa ukoliko ste baš jako veliki obožavatelj solo kampanja Call of Dutya, nije zgorega za sada ih ignorirati, no sumnjamo da će to većini fanova poći za rukom. Krenimo!