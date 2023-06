Google Play Games beta - Mobilno igranje na velikom formatu

Android emulatori na Windowsu nisu nikakva novost, štoviše sam Windows 11 u sebi ima podsistem za pokretanje Android aplikacija pod nazivom Windows subsystem for Android, odnosno WSA. Problem WSA jest što je ograničen tako da je aplikacije službeno moguće preuzeti putem Amazon Appstore trgovine, dok je za svo instaliranje aplikacija mimo Amazonove trgovine potrebno koristiti ADB, odnosno Android Debugging Bridge. Zato je za većinu korisnika mnogo praktičnije koristiti neslužbene emulatore, te smo za vas izdvojili one najpopularnije kada je riječ o emulatorima za igranje igara:

Bluestacks

Ovaj emulator kroz više od desetljeće svog postojanja je uistinu zaslužio svoj legendarni status. Bluestacks je dizajniran upravo za pokretanje igara, stoga niti najmanje ne čudi što ima podršku za potpunu prilagodbu kontrola te za većinu igara ima unaprijed napravljen set kontrola za one koji žele početi igrati sa što manje postavljanja. Od drugih zanimljiv značajki svakako vrijedi istaknuti mogućnost automatskog prevođenja koje vam omogućuje da bilo koju igru igrate na željenom jeziku. Ovisno o naslovu moguće je i uključiti viši framerate kako biste mogli uživati u glatkom igranju te iskoristiti potencijal dostupnog vam hardvera. Što je najbolje jest da je Blustacks besplatan no za sve one koji žele podržati razvojni tim iza Bluestacksa postoji i plaćena verzija.

LDPlayer 9

Iz LDPlayera tvrde kako je upravo njihov emulator najbrži i najstabilniji igrački Android emulator za PC. Iako nismo sigurni možemo li potvrditi njihovu tvrdnju svakako možemo reći da je riječ o vrlo kvalitetnom emulatoru. Već iz samog sučelja lako je vidjeti da je riječ o emulatoru namijenjenom igračima, jer ima alatnu traku za brz pristup snimanju zaslona, kao i prilagodbi kontrola. Tijelom našeg testiranja nismo uočili ikakve probleme s izvođenjem igara što čini LDPlayer 9 lakom preporukom. Ono što ga također čini lakom preporukom jest njegova cijena od ravno 0 eura. Tako je, ovo je još jedan potpuno besplatan Android emulator kojem vrijedi dati šansu.

NoxPlayer

Treći emulator koji preporučamo igračima je NoxPlayer. Ovaj je po mnogočemu sličan BlueStacksu i LDPlayeru, no kao fokus u svojim promo materijal ističu značajke za napredne korisnike poput pokretanja više igara istovremeno, snimanje kontrolnih skripti te mogućnost kontrole više igara istovremeno. Ako se bavite razvojem Android igara ovaj emulator brzo bi vam mogao postati najdražim komadom softvera koji koristite jer može drastično ubrzati postupak testiranja igara. Čak i ako niste razvojni programer, možda čak ni napredni korisnik NoxPlayer je odličan izbor, jer je vrlo brz i stabilan te kao i prva dva emulatora s naše liste u potpunosti besplatan.