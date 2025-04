Ready or Not stiže na PS5, Xbox Series X|S i Epic Games Store ovog ljeta

Void Interactive je najavio da njihov taktički FPS Ready or Not ovog ljeta stiže na konzole – PlayStation 5 i Xbox Series X|S – te da će biti pridodan u već bogatu ponudu Epic Games Storea i Microsoft Storea. Igra, koja je do sada bila dostupna samo na Steamu, poznata je kao jedan od ponajboljih taktičkih FPS naslova s realističnim operacijama specijalne policije u izmišljenom gradu Los Sueñosu.

Kampanja igre uključuje 20 misija, za jednog igrača ili online co-op do četiri igrača, kao i naprednu prilagodbu opreme, naoružanja i izgleda tima. Tu su i dva dodatna DLC-a sa šest novih lokacija, dok „Dark Waters“ uvodi i borbeni helikopter UH-60. Povodom najave prikazan je i novi foršpan, a s izlaskom na konzolama stižu i dva nova besplatna zadatka za PC igrače unutar „Stories from Los Sueños” DLC-a.

Prednarudžba donosi dodatno oružje poput M32A1 bacača granata, 590M sačmarice i MK-V pištolja, a sve to uključeno je i u Deluxe Edition verziju igre. PC igrači koji već posjeduju igru navedeno će oružje dobiti besplatno. „Stories from Los Sueños” donosi i punu crossplay podršku, a čitav popis novih značajki možete pronaći na poveznici.

Kontroverze iz ranog razdoblja razvoja nisu zaustavile rast popularnosti – Ready or Not postaje ozbiljan kandidat za najintenzivniji taktički FPS na konzolama.