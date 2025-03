Google Play Games uskoro će podržavati AMD-ov hardver na PC-ju

Službena aplikacija Google Play Games za Windowse do sada nije bila kompatibilna s AMD-ovim procesorima i grafičkim karticama, no to se sada mijenja. Google je tijekom ovogodišnje konferencije Game Developers najavio značajno proširenje podrške za igre s Androida na računalima s AMD-ovim hardverom.

Kako prenosi Android Authority, do sada je za pokretanje Google Play Gamesa na Windowsima bila potrebna Intelova integrirana grafika UHD Graphics 630, a preporučena Nvidia GeForce MX450. Novom odlukom Googlea, sada će i korisnici s integriranom AMD-ovom grafikom moći pokretati igre za Android na svojim računalima.

Još jedna korisna novost je mogućnost da Google Play Games označi igre prema njihovoj kompatibilnosti s hardverom korisnike. Igre će biti klasificirane kao „Optimizirano”, „Igrivo” ili „Nije moguće pokrenuti”, što će igračima olakšati odabir naslova koji će najbolje raditi na njihovom računalu.

Google također uvodi nove značajke poput podrške za više računa i pokretanja više instanci igre istovremeno, što su do sada nudili samo alternativni emulatori. Najavili su i suradnju s proizvođačima koji će već od ove godine početi isporučivati računala s unaprijed instaliranim Google Play Gamesom.