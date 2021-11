Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition je fijasko, priznao i Rockstar

Sve glasnija negodovanja igrača natjerala su Rockstar na priznanje kako su zabrljali s Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, te su uz ispriku omogućili igranje originalnih verzija

Isprva su mudro šutjeli čekajući da se stiša buka oko brojnih tehničkih problema i nadogradnji koje su više narušavale igrivost nego što su je poboljšale, no jučer su ipak popustili. Pričamo o Rockstar Gamesu koji je nedavno objavio Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, kompilaciju u koju su utrpani Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City i Grand Theft Auto: San Andreas u novom ruhu, no ispada da su izvorne inačice bile daleko kvalitetnije i bolje od njihovog petljanja s osvježavanjem serijala. Da stvar bude gora, na PC-u je izlazak Definitive Editiona označio i uklanjanje spomenuta tri originala iz njihove aplikacije i postali su nedostupni za igranje što je izazvalo još veći bijes fanova.

U svom obraćanju javnosti, Rockstar se ponizno ispričao svima koji su naletjeli na probleme u obnovljenoj trilogiji, te priznao kako ista u sadašnjem stadiju ne zadovoljava standarde kvalitete, kako njih samih, tako ni fanova. Zbog toga će uskoro, iako nije precizirano kad, objaviti veliku zakrpu koja ispraviti neke tehničke probleme u svakoj igri, te da ih planiraju krpati dok svi ne budu zadovoljni, a ovim putem su zamolili fanove da prestanu gnjaviti pojedine članove developerskog tima na društvenim mrežama, što je u nekim slučajevima, kako prenose mediji, preraslo u masovno verbalno zlostavljanje.

Uz to, osvrnuli su se i na kritike glede uklanjanja originala, te u priopćenju objavili kako će klasične verzije za PC Grand Theft Auta III, Grand Theft Auta: Vice City i Grand Theft Auta: San Andreas ponovo vratiti na Rockstar Store u paketu, te dodatno svima koji su kupili Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ili to namjeravaju napraviti do 22. lipnja iduće godine, u kolekcije uvrstiti izvorne verzije bez ikakve naknade. Koliko će njihova isprika zadovoljiti fanove, ostaje da vidimo.