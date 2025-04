Hoće li GTA 6 koštati 100 dolara?

Glasina da će GTA 6 koštati čak 100 dolara ponovno je uzburkala videoigraću zajednicu, iako Rockstar Games još uvijek nije ponudio službeni komentar na cijenu igre.

Naime, sve je počelo još 2022. kada je došlo do velikog „curenja“ informacija (i video isječaka), a dodatno je potaknuto prošlog mjeseca kada je švicarski trgovac nakratko omogućio prednarudžbe igre po cijeni od 112 dolara (99 CHF).

U svibnju 2024., Strauss Zelnick, izvršni direktor Take-Two Interactivea, izjavio je za GameSpot kako je cilj da igra „vrijedi više nego što košta“, no bez konkretne potvrde cijene. Standard za AAA naslove trenutno je 70 dolara, no s obzirom na to da je Nintendo već podignuo cijene svojih novih igara na 80, odnosno 90 dolara, mnogi vjeruju da bi GTA 6 mogao probiti granicu od 100 dolara.

Iako se još uvijek radi o spekulacijama, iščekivanja i očekivanja su tolika da bi Rockstar mogao riskirati s višom cijenom. Ako se isto ispostavi točnim – zajednica strahuje da bi viša cijena novog Grand Theft Auta mogla potaknuti rast cijena igara na razini čitave industrije.