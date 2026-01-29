Grounded 2 je dobio prvu veliku nadogradnju od ulaska u early access

Šest mjeseci nakon ulaska u program ranog pristupa, Obsidian je napokon nadogradio survival Grounded 2 novim područjem i pripadajućim sadržajima

Grounded 2 je krenuo s programom ranog pristupa krajem srpnja i već u toj razvojnoj verziji nam se iznimno svidio, što smo i naveli u našem osvrtu. Za razliku od prvog dijela koji se odvijao u dvorištu obiteljske kuće, nastavak stiže s daleko većim svijetom lokalnog parka, što je autorima dalo više slobode u kreiranju minijaturnog svijeta ispod naših nogu kojeg uglavnom ne primjećujemo, ali je za junake koji su smanjeni na veličinu mrava itekako opasan i masivan.

Od ulaska u early access, ekipa Obsidiana je u nekoliko navrata objavljivala manje zakrpe kojima su ispravljali uočene nedostatke, a jučer je objavljena prva velika nadogradnja sadržaja.

Iza naziva Toxic Tangle krije se potpuno novi Garden Patch biom zakrčen puzavcima koji će, osim horizontalnog, omogućiti i više vertikalnog istraživanja nego prijašnja područja, a zbog guste vegetacije protivnike je teško uočiti dok vrebaju u zasjedi.

Za rješavanje novih lanaca zadataka developeri savjetuju dobru pripremu u vidu najbolje opreme koja je trenutno dostupna, kao i rezervni plan s obzirom na to da ekspedicije u nepoznato zbog krive procjene mogu neslavno završiti.

Nadogradnjom je uveden i novi mount, Ladybug Buggy, bubamara opremljena vodenim topom, kao i nekoliko novih vrsta kukaca, od kojih će većina biti neprijateljski nastrojena prema došljacima, uključujući divovsku zmiju koja će lutati novim područjem.

Usporedo s dodavanjem novih sadržaja, autori su najavili povratak kreativnog Playgrounds načina igranja koji igračima omogućava stvaranje vlastitih mini-igara i raznih izazova, a prema planu, spomenuti će zaživjeti na javnim testnim serverima tijekom veljače.