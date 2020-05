GTA V od sutra navodno besplatan za PC; hrpa demo igara na Steamu

Kao što smo spomenuli, ovogodišnja sezona sajmova i najava izgledat će drugačije zbog koronavirusa, a Geoff Keighley smislio je poseban festival koji će se održavati više od tri mjeseca. U tom razdoblju će s raznim izdavačima i timovima odrađivati najave, a danas je u sklopu Summer Game Festivala predstavljen Unreal Engine 5. Uz to, trenutno je na Steamu aktualan drugi festival, Indie Celebration, za koji je gotovo 30 timova pripremilo demo verzije svojih nadolazećih i nedavno izašlih igara. Također, 2K je kroz kratak trailer pokazao Mafia: Trilogy i rekao nam da će uskoro imati više informacija, a prema glasinama koje kruže, Rockstar će sutra svima besplatno ponuditi svoj ogroman hit putem Epic Games Storea.

Indie Celebration donosi velik broj demo igara

Ljubitelji indie igara se do petka mogu zaputiti na Steam i vidjeti što sve krije Indie Celebration. Proslavu nezavisnih naslova organizira Digital Dragons, kompanija iz Poljske koja već nekoliko godina organizira istoimeni sajam i koji je ove godine zbog koronavirusa odgođen do rujna. Umjesto da se zaputite u Krakov, kroz par klikova možete vidjeti što su razni timovi pripremili.

Sve što morate napraviti je imati korisnički račun na Valveovom servisu, a nudi se gotovo 30 demo verzija igara. Neke još nisu izašle, ali one koje jesu i koje je Digital Dragons istaknuo odlično su ocijenjene. Osim što možete sami igre isprobati, možete glasati za onu koja vam je najdraža, a dodjela nagrada održat će se u petak. Raspored događanja možete proučiti na ovim stranicama, a cijelu hrpu zanimljivih indie igara pretražiti na Steamu.

Više detalja za Mafia: Trilogy stiže idućeg tjedna

Nastavljamo s trendom remakeova i remastera starih igara, a na red je došao serijal mafijaških akcijskih igara. Prije par dana je nakon nekoliko godina šutnje opet živnuo Twitter korisnički račun vezan uz Mafiu na ovaj način:

Danas je 2K pripremio najavu najave u kojoj su nam otkrili ime kolekcije koju ćemo moći nabaviti nekad uskoro. Mafia: Trilogy, pretpostavit ćemo, obuhvaća sve tri igre u poznatom serijalu koji je započeo davne 2002. godine s glavnim junakom koji se zvao Tommy Angelo. Radnja se odvijala u 30-tim godinama prošlog stoljeća, a za razliku od Rockstarovog pristupa, Illusion Softworks usmjerio se na realizam, kod vožnje, pucnjave, a i priče. Nakon toga smo dobili još dva nastavka, dok je treći najgore prošao – imao je dobru priču i zanimljive likove, ali gameplay i velika količina bugova pokvarili su dojam.

Iako je 2K htio objaviti točne detalje u utorak, 19. svibnja, informacije su naravno procurile samo par sati nakon inicijalne objave. Izgleda da Mafia II u novom ruhu (remaster, ne remake) stiže već idućeg tjedna, dok će original dobiti detaljan remake krajem kolovoza. Slike su igrači na internatu zapazili putem Microsoftove trgovine, a čim izdavač potvrdi ove informacije, prenijet ćemo vam. Do tada, ako želite biti u toku, možete pratiti službene stranice.

Grand Theft Auto V besplatan u Epic Games Storeu?

Otkad je Epic Games putem svoje trgovine za digitalnu prodaju igara počeo besplatno dijeliti igre, uvijek smo znali koja je sljedeća koju će igračima nuditi. Prošlog tjedna to nisu napravili – uz to što dijele Death Coming i što su počeli zahtijevati da za preuzimanje koristite 2FA zaštitu, napisali su samo „Mystery Game“ za ovaj tjedan. Portal GamePressure je zahvaljujući „anonimnom, ali veoma informiranom izvoru“ navodno otkrio misteriji i kažu da će sutra igrači moći besplatno nabaviti Grand Theft Auto V, i to Premium Edition.

Otkad je igra izašla na računalima prije pet godina, velik broj igrača ju je nabavio, a svako malo se prodaje po sniženim cijenama i košta 15 eura ili manje. Ako vam je to bilo previše i niste još nabavili igru ogromnu sandbox akcijsku igru s veoma aktivnim Online modom, možda ćete sutra to moći napraviti bez trošenja novaca. Kao što inače prenesemo koje igre možete besplatno ugrabiti, tako ćemo vas i ovog puta obavijestiti o kojoj se igri na kraju radilo, a do tada još uvijek stignete ugrabiti Death Coming.