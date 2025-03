Hail Macbeth – interaktivna tragedija koja pristiže iduće godine

Hail Macbeth je ambiciozna videoigra inspirirana Shakespeareovim Macbethom, koja 2026. dolazi na PC i (zasad nedefinirane) konzole. Za razliku od projekata poput Grand Theft Hamlet, gdje se predstava odvija unutar postojeće igre, Hail Macbeth je samostalna videoigra koja ujedno funkcionira i kao kazališno iskustvo.

Igru razvija Specto Studio, a iza nje stoji Paolo Sacerdoti, bivši kazališni redatelj. Okružen timom veterana industrije koji su radili na naslovima poput Detroit: Become Human, Alan Wake 2 i The Last of Us, Sacerdoti želi igračima pružiti emotivno iskustvo te pritom, kroz interaktivno pripovijedanje, istražiti relaciju između igrivog lika i samog igrača.

Hail Macbeth odvija se u alternativnim 1990-ima, gdje ambicija iskrivljuje stvarnost, a paranoja oblikuje percepciju. Umjesto povijesne točnosti, igra koristi nadrealnu estetiku kako bi pojačala dramsku atmosferu. Sacerdoti i njegov tim koriste skenirane kostime i rekvizite kako bi pojačali uživljenost, dok vizualno stil podsjeća na kazališnu scenografiju.

Hail Macbeth najavljuje kako donosi novi način doživljavanja klasičnih priča – kao da ste istovremeno i glumac i gledatelj vlastite tragedije – a hoće li u tom ambicioznom planu uspjeti, ostaje nam vidjeti.