Hardverski zahtjevi Diabla IV i uvid u dostupne prilagodbe

Zagrijavanje za Diablo IV je na vrhuncu i Blizzard koristi svaku prigodu kako bi nas svakodnevno bombardirao informacijama vezanim uz ovaj akcijski RPG koji prema planu stiže 6. lipnja. Jučer se seriji videa članaka pridružio još jedan u kojem su se vodeći developeri pozabavili brojnim prilagodbama koje će igračima omogućiti stvaranje vlastitog stila igranja, a među prvima je dakako, razvojno stablo likova. Svaka klasa dolazi s bazičnim, osnovnim i ultimativnim sposobnostima, od kojih se bazični otključavaju već na drugom stupnju razvoja i namijenjeni su povećanju učinka ostalih sposobnosti i mobilnosti, kao i punjenju resursa potrebnih za korištenje jačih specijalnosti.

Dok spomenute možemo koristiti u bilo kojem trenutku, osnovni troše nakupljene resurse i nanose više štete protivnicima, te su, kako im i ime govori, glavni izvor ofanzivnih kombinacija svakog lika. Ultimativni su s druge strane vremenski tempirani i nakon korištenja valja pričekati za njihovu novu uporabu, ali će itekako dobro doći u kritičnim situacijama. Uz njih, na 32. stupnju razvoja se otključavaju pasivni učinci, koji prema riječima developera "dramatično" utječu na ostale sposobnosti i dodatno definiraju stil igranja, dok nakon dostignutog 50. stupnja razvoja dobivamo zasebnu Paragon "križaljku" sa svom silom izbora koji će povećati našu učinkovitost.

Dakako, nije propuštena prilika ni da se dotaknu kozmetičke preinake, počevši od same kreacije likova, uljepšavanja opreme uzorcima koje zaradimo, što vrijedi i za mountove. Kad ih već spominjemo, recimo i kako je prvi kozmetički skin za iste, Cry of Ashava Mount Trophy, moguće otključati u nadolazećoj beti od 12. do 14. svibnja poražavanjem trenutno najjačeg bossa, Ashave, koja će se stvarati svaka tri sata. Za kraj, objavljeni su i hardverski zahtjevi verzije za PC koji su identični glede obavezne konekcije na Internet, Windowsa 10 i 90 gigabajta prostora na SSD-u, no ostatak ovisi o željenoj vizualnoj kvaliteti i prenosimo ih u nastavku.

Minimum - 1080p rezolucija/720p rezolucija renderiranja, niske grafičke postavke, 30fps

CPU: Intel Core i5-2500K ili AMD FX-8350

RAM: 8 GB

GPU: GeForce GTX 660 ili Radeon R9 280

Medium – 1080p rezolucija, srednje grafičke postavke, 60fps

CPU: Intel Core i5-4670K ili AMD Ryzen 1300X

RAM: 16 GB

GPU: GeForce GTX 970 ili Radeon RX 470

High - 1080p rezolucija, visoke grafičke postavke, 60fps

CPU: Intel Core i7-8700K ili AMD Ryzen 2700X

RAM: 16 GB

GPU: GeForce RTX 2060 ili Radeon RX 5700 XT

Ultra – 4K rezolucija, najviše grafičke postavke, 60fps

CPU: Intel Core i7-8700K ili AMD Ryzen 7 2700X

RAM: 32 GB

GPU: GeForce RTX 3080; GeForce RTX 40 za DLSS3 podršku ili Radeon RX 6800 XT