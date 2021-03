Hitman 3 dobiva "grešnu" ekspanziju Seven Deadly Sins

Temeljena na kršćanskoj teologiji, nova sedmodijelna ekspanzija Seven Deadly Sins će igračima ponuditi nove ugovore tematski vezane uz sedam smrtnih grijeha

Ekipa IO Interactivea nastavlja s razvojem Hitmana 3, posljednjeg poglavlja obnovljene trilogije o plaćenom ubojici Agentu 47. Prema službenom priopćenju, već 30. ožujka će objaviti prvi od sedam dijelova ekspanzije Hitman 3: Seven Deadly Sins koja donosi nove mehanike igrivosti, vizualno različite ugovore i unikatne nagrade grafički inspirirane sa sedam smrtnih grijeha.

Umjesto da nam sve daju odjednom, autori su se odlučili na epizodno izdavaštvo, pa će ostala poglavlja ovog dodatka biti objavljivana tijekom vremena, a svako od njih je fokusirano na različiti grijeh koji osim vezanosti uz samu metu, kao nagradu donosi i prikladno odijelo, kao i najmanje jedan iskoristivi predmet kojeg možemo rabiti i u ostatku igre. Neki od predmeta će imati i unikatna obilježja kako bi nas podsjetili na grijehe kojima smo morali odoljeti.

Naime, osim samih meta, glavni lik će i sam biti u iskušenjima već od prvog poglavlja koje nosi službeni naziv Act 1: Greed, a odvest će nas u Dubai u kojem zlatnici teku u potocima. U njemu ćemo kroz tri dijela Escalation načina igranja čija težina postupno raste moći prenositi određene stvari, te otključati Rapacious odijelo koje jasno pokazuje bogatstvo nositelja, kao i dva predmeta vezana uz pohlepu: Greedy Little Coin i The Devil’s Cane. Hitman 3: Seven Deadly Sins je moguće kupiti u kompletu za 29,99 eura što je povoljnije od pojedinačne nabave prema kojoj će svaki dio ove nadogradnje koštati 4,99 eura, ali igračima daje priliku da sami odluče koje poglavlje žele zaigrati.

Osim ovih sadržaja koje valja platiti, Hitman 3 će i dalje dobivati besplatne nadogradnje u vidu novih Escalationsa, Featured Contractsa i Elusive Targetsa, prigodnih događaja poput Berlin Egg Hunta povodom Uskrsa, te povratničkih iz prvog i drugog dijela trilogije. Umjesto unaprijed planirane nadogradnje za travanj, developeri su odlučili pokrenuti Season of Greed već 30. ožujka, kada će se u igri početi pojavljivati novi sadržaji, a prema planu, svake će sezona trajati između četiri do šest tjedana, nakon čega će započeti nova. U nastavku slijedi promotivni video Act 1: Greeda kojim su ove lijepe vijesti popraćene, a naše dojmove o Hitmanu 3 pročitajte ovdje.