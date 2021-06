Horizon Chase Turbo i Sonic Mania besplatni na Epic Games Storeu

Tjedna smjena besplatnih igara na Steamu donijela nam je dva naslova koji će mnoge starije igrače vratiti u prošlost i podsjetiti nas kako je to nekada izgledalo

Kako je najavljeno još prošli četvrtak prilikom početka dijeljenja tjednih besplatnih igara Hell is Other Demons i Overcooked! 2, u narednih tjedan dana na Epic Games Storeu možemo besplatno prisvojiti Horizon Chase Turbo i Sonic Maniu. Horizon Chase Turbo je trkaća igra iz 2018. koja je tematikom i igrivošću inspirirana hitovima iz osamdesetih i devedesetih godina prošlog stoljeća kao što su Out Run, Rush, Lotus Turbo Challenge i tako redom.

Vjerujemo kako je sam spomen ovih imena mnoge starije igrače podsjetio na ludu zabavu koju su im spomenuti pružali, a sada to mogu ponoviti u nešto modernijem izdanju uz brojne retro elemente. Vjerojatno najveći mamac je mogućnost igranja uz podijeljeni ekran u svim modovima koje Horizon Chase Turbo nudi, kao i grafika koja, iako osuvremenjena, daje dojam nekih davnih vremena.

Igračima kojima trkaći naslovi ipak nisu bili primarni oblik zabave i radije su ganjali tada iznimno popularne platformere, vjerojatno će baciti oko na Sonic Maniu. Spomenuti je objavljen 2017. godine povodom 25. obljetnice izlaska začetnika serijala, platformera Sonic the Hedgehog. Kako bi nas prisjetili na te stare dane, čitava igra je izvedena u prikladnom grafičkom stilu, dok je sama igrivost ostala vjerna originalu uz iznimno kaotične scene u kojima valja imati brze reflekse.

Zanimljivost je kako je Sonic Mania bila najbolje ocijenjeni naslov serijala u posljednjih 15 godina, a mnogi su je okarakterizirali i kao igru godine. Kako god bilo, Horizon Chase Turbo i Sonic Maniu možete uvrstiti u kolekcije do idućeg četvrtka, kada će ih zamijeniti The Spectrum Retreat.